Il miglior SSD portatile per PS5 e Xbox ora costa la metà

In questo articolo HobbyConsolas potrà guadagnare una commissione dai tuoi acquisti. maggiori informazioni.

L’SSD portatile WD_BLACK D30 da 2 TB per PS5 e Xbox ridefinisce lo spazio di archiviazione dimezzando il prezzo. Velocità e capacità si uniscono in un design elegante, pronto a rivoluzionare la tua esperienza di gioco.

Nel mondo dei giochi, avere un buon SSD portatile non è un lusso, ma una necessità per i giocatori seri. È la differenza tra rimanere bloccati su infinite schermate di caricamento ed immergersi nell’azione. Soprattutto sulle console di nuova generazione, dove velocità e capacità di archiviazione possono elevare la tua esperienza di gioco a livelli stratosferici.

Immagina di non dover sacrificare nessuno dei tuoi giochi preferiti a causa dei limiti di spazio e di goderti transizioni fluide e veloci da un mondo all’altro. Questa fantasia è diventata realtà per molti e il motivo è la sorpresa imminente Metà prezzo.

SSD portatile WD_BLACK D30 da 2 TB

Velocità ed eleganza al servizio del giocatore

La rivoluzione nello storage delle console è arrivata con SSD portatile WD_BLACK D30 da 2 TB. Questa unità non solo espande lo spazio della tua console al punto da poter memorizzare fino a 50 giochi, ma lo fa mantenendo un design che non interferisce con la tua configurazione di gioco. Il suo design è pensato per essere un complemento estetico, oltre che un dispositivo funzionale.

con Velocità accelerate fino a 900 MB/sWD_BLACK D30 è una bestia in termini di prestazioni e ti aiuta a dimenticare le noiose schermate di caricamento che fermano il ritmo della tua avventura. E qui non importa se il tuo campo di battaglia lo è PS5 O uno Xbox Serie X|SPerché questo SSD è progettato per essere il compagno perfetto per entrambi i dispositivi.

Conquista i tuoi giochi senza interruzioni

Il WD_BLACK D30 è progettato per farti entrare rapidamente nel gioco e rimanerci, senza interruzioni, mentre le velocità migliorate dell’unità fanno la loro magia. Cosa posso dire del suo design? Questo non è un semplice disco rigido esterno: lo è Dichiarazione di stileun accessorio che grida “gamer” da qualsiasi angolazione.

Ma non è solo questione di apparenze. La funzionalità del WD_BLACK D30 è dove brilla davvero. Puoi mantenere i tuoi giochi completamente caricati, senza dover prendere la difficile decisione di eliminarli quando arriva un nuovo gioco. Essi Capacità di 2TB È come un deposito per la tua crescente collezione di giocattoli.

Spazio di archiviazione di alto livello per le console di nuova generazione

Non tutti i dispositivi di archiviazione soddisfano i requisiti delle console moderne. L’SSD WD_BLACK D30 è. Compatibile con le serie PS5 e Xbox Con la stessa facilità con cui l’insegnante maneggia i suoi strumenti.

E quando si tratta di fiducia, la garanzia limitata di tre anni del marchio WD_BLACK testimonia l’impegno per la qualità e l’affidabilità. Ciò significa che puoi iniziare a conquistare le tue partite sapendo che il WD_BLACK D30 sarà lì, come un pugile fedele, a supportare ciascuna delle tue vittorie.

Vinci senza preoccupazioni

Infine, la tranquillità è un elemento chiave nel gioco. Perdere tempo preoccupandosi dell’hardware può rovinare anche le battute migliori. WD_BLACK lo capisce ed è per questo che ha rotto gli schemi con l’SSD WD_BLACK D30 Game Drive. Questo non è solo un dispositivo di archiviazione; Un potenziatore di prestazioni progettato da e per i giocatori.

Nessuna esperienza di gioco di livello mondiale è completa senza l’hardware in grado di supportare le tue ambizioni. E ora, SSD mobile WD_BLACK D30 da 2 TB Metà costiÈ ora di salire di livello. Sei pronto a liberare il vero potenziale della tua console?