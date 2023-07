Il miglior tablet Samsung da inserire su MediaMarkt

IL Galaxy Tab S6 Lite È la combinazione perfetta di Tablet sottile e leggero che ti permettono di portarlo ovunque. Approfitta di tutte le funzionalità che questo dispositivo ti offre e lascia correre la tua immaginazione per creare quello che vuoi.

In particolare, facci sapere Samsung Galaxy Tab S6 Lite Dispositivo potente, con una grande portabilità e capacità di archiviazione che puoi portare ovunque. Include una penna per prendere appunti e l’ultimo aggiornamento a Android . Continua a leggere mentre questo suscita il tuo interesse.

Perché anche se a volte pensiamo che i tablet siano utili solo per guardare serie, leggere e molto altro, ci sbagliamo di grosso. questi dispositivi Versatile E ci forniscono molti vantaggi quando si tratta di lavorare o andare a lezione, oltre ad alcuni Includi una matita per facilitare i compiti. Come nel caso del tablet Samsung che vi presentiamo oggi.

con Schermo tattile da 10,4 polliciQuesto tablet è perfetto per disegnare, imparare o giocare. È stato progettato con meno cornici, quindi l’immagine è completa e la qualità è ottima. Inoltre, i doppi altoparlanti ti forniranno un suono surround 3D.

include Penna S Così puoi prendere appunti, creare progetti e vivere un’esperienza incredibile con il dispositivo. La matita contiene un file Presa comoda e naturale E un’impressionante sensibilità alla pressione per rendere qualsiasi compito un gioco da ragazzi. Se sei preoccupato di perdere la tua S Pen, è impossibile! Perché il tuo Galaxy Tab ha un Supporto magnetico sul retro in modo che la matita rimanga sempre attaccata.

Tablet sottile e leggero corpo unito Si adatta perfettamente a una piccola borsa. Portalo dove vuoi e non perderti mai, annota le tue idee, i tuoi progetti o scrivi tutto ciò che impari in classe.

Con la memoria RAM da 4GB e capacità Memoria da 64 GBIl Galaxy Tab S6 Lite è ideale per conservare video, foto e documenti. E se hai bisogno di più spazio, puoi espanderlo grazie allo slot per schede microSD.

Proteggi il tuo Galaxy Tab S6 Lite con un Borsa elegante e pratica perfetto per lei. Viene fornito con un’estensione copertina del libro, che si piega e si attacca magneticamente per proteggere lo schermo da danni, urti o liquidi. Ha anche uno scomparto per riporre la S Pen.

Acquistalo al miglior prezzo su MediaMarkt

E non è tutto, se anche il tuo smartphone è Samsung, puoi farlo Copiare testo o un’immagine e passalo a Galaxy Tab S6 Lite e viceversa. Collega tutti i tuoi dispositivi in ​​modo da non perdere nulla.

Puoi ottenere un file Galaxy Tab S6 Lite Su MediaMarkt con uno sconto del 32%. Quindi dal prezzo di partenza di 429 euro rimane lo stesso Solo 289 euro. Un’offerta autentica da non perdere.