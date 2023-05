Il miglior telefono Google Pixel scende a un prezzo come mai prima d’ora

Nonostante Google abbia presentato da pochi giorni il suo nuovo telefono “smart” ed “economico”, al momento è in vendita il Pixel 7a, lo smartphone più potente dell’azienda, Pixel7 Pro, quindi gli utenti che cercano più potenza e prestazioni troveranno un’opzione migliore in quest’ultimo. È disponibile su Amazon al prezzo più basso storico: 759 euro. Sono anche scontati alla stessa tariffa nel Google Store.

Google Pixel 7 Pro – Cellulare Android 5G sbloccato con teleobiettivo, obiettivo grandangolare, 24 ore di durata della batteria – 128 GB – Verde lichene

Con un prezzo di vendita consigliato di 899 euro nello store ufficiale (anche se ora è scontato anche nel Google Store allo stesso prezzo di questa offerta), Google Pixel 7 Pro può essere acquistato su 140 euro di sconto Su Amazon, cosa lo lascia al suo prezzo storico più basso: 759 euro.

Pixel 7 Pro è il miglior telefono cellulare “intelligente” nell’attuale catalogo di Apple. lei ha Display OLED HD da 6,7 ​​pollici (3120 x 1440 pixel) Che ha un’alta frequenza di aggiornamento a 120Hz e una luminosità massima di 1500 nit. Ha una protezione Gorilla Glass 7 per prevenire graffi e altri potenziali incidenti.

Viene con Guaritore Google Tensore G2, che non è il più potente sul mercato perché è impegnato nell’intelligenza artificiale. Tuttavia, offre buone prestazioni in tutti i tipi di attività, sebbene in alcuni videogiochi con un carico grafico elevato, potrebbe essere necessario modificare le impostazioni grafiche per un’esperienza migliore.

Con 128 GB di memoria interna e 12 GB di RAM, nella sezione fotografica troviamo una tripla fotocamera posteriore Con un sensore principale di 50 megapixelE la fotocamera frontale è da 10,8 megapixel. Sistema operativo Android 13 con livello Pixel Experience. La batteria è da 5000 mAh con ricarica rapida e il telefono offre riconoscimento facciale, un lettore di impronte digitali sotto lo schermo, un doppio altoparlante stereo e due schede SIM.

