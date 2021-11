Il miglior videogioco ambientato nello spazio secondo i lettori di VidaExtra è…

la settimana scorsa, Sul nostro server Discord, abbiamo suggerito il seguente argomento per parlare e discutere:

Qual è il miglior videogioco ambientato nello spazio?

Oggi è il momento di rivedere le migliori risposte che abbiamo ricevuto, oltre a lasciare commenti su questo articolo a tua disposizione in modo da poter condividere la tua opinione con il resto della community.

Inizieremo con il nostro lettore SpartaChe ci ha detto:

“In termini di esplorazione, adoro assolutamente No Man’s Sky. Per quanto abbia avuto un brutto inizio, penso che oggi sia un ottimo gioco”.

No uomini Come ha menzionato Hello Games come prima scelta:

“Per me, No Man’s Sky perché ha un mondo quasi infinito e migliaia di possibilità, 10/10.”

Texas Commenta questo:

“La prima cosa che mi viene in mente è Dead Space, all’epoca mi piaceva e presto ci sarà un remake”.

uomo della sabbia Menziona anche Dead Space senza entrare in ulteriori dettagli, anche se aggiunge Mass Effect, affermando che “Meglio di quei due, non ce n’è per me”, mentre ambio Ci ha lasciato un breve intitolato “Outdoor Wildlife!”

Sembra che il gioco con protagonista Isaac Clark sia piaciuto molto e Alba_Vaka Lascia il seguente messaggio su di lei:

“Per l’ambientazione e la sensazione immersiva, penso che l’originale Dead Space sia il miglior gioco ambientato nello spazio. Nell’inferno della notte, con luci e cuffie spente, potresti sentire il bisogno di sopravvivere in un ambiente claustrofobico con pericoli intorno ogni angolo di quella nave abbandonata. Poi mi è sembrato che la formula si ripetesse e non c’era molta sorpresa, ma il primo senso dell’origine era unico”.

Alejandro Espinosa Porta qualcosa di diverso:

“Per il realismo di un luogo che raggiunge un senso di simulazione, direi Elite Dangerous. MMO con una buona conoscenza, molte cose da fare (estrazione mineraria, hacking, trading, esplorazione, ecc.) e molto coinvolgente (giocabilità con un joystick) . Quel no include gli scarti grafici e tecnici che il gioco mostra. Ho passato molte ore a combattere i pirati spaziali, a scoprire buchi neri in ogni angolo della galassia, oltre a fare turismo spaziale. Buongiorno, Comandante!”.

TendineDa parte sua, ci ha detto quanto segue:

“Dipende anche molto dal tipo di gioco che ti piace giocare. Per me, i giochi di Mass Effect sono una meraviglia interplanetaria. Dead Space è fantastico se vuoi anche provare un po’ di paura e tensione mentre giochi. Alien Isolation è un’alternativa se preferisci meno sparatorie e una storia.” Di più, però, preparati a saltare fuori dal tuo posto in pochi istanti. Per qualcosa di più platform, abbiamo anche i giochi Ratchet & Clank, divertenti. Se preferisci i giochi di strategia e di gestione , Stellaris potrebbe essere un’ottima scelta. Per tutti i gusti.”

Sono senza dubbio ottimi consigli. E lo stesso E un altro ha aggiunto: “C’è una specie di strano film indipendente che non so come indicizzare: arrivederci”.

una chiamata Ci ha detto che “una piattaforma alquanto sconosciuta chiamata buco nero è mappata nello spazio”, mentre Kodanikilo Ci ha dato il breve “Ciao Lee, 1 a Infinite”. Questo non è ancora uscito.

Concludiamo con il messaggio che ci ha lasciato tiepido signore Lei dice come segue:

“Isolamento alieno. Mi sono sentito completamente isolato in un enorme scafo alla deriva. Non solo, la presenza dello Xenomorfo e la sua incredibile IA mi hanno messo a dura prova. Consiglio di giocarci alla massima difficoltà. Semplicemente fantastico.”

Hai i commenti in modo da poter condividere con tutti qual è il miglior gioco spaziale per te. Grazie molte per la tua partecipazione.