Il mini PC che consiglio a MediaMarkt

Sebbene molti utenti pensino che non sia possibile per un mini computer avere la stessa qualità e velocità di un computer desktop, questo è sbagliato. Perché questi dispositivi sono potenti, con Grande capacità e incredibile versatilità . Come avviene in MiniPC HP Che ti offriamo oggi a Topes de Gama ai migliori prezzi! Continua a leggere mentre ti diciamo tutto ciò che devi sapere su questo computer.

Computer desktop HP Pro Mini 260 prestazioni e caratteristiche Che stai cercando su qualsiasi dispositivo ma in una dimensione più piccola.

Usa lo chassis compatto del mini PC con opzioni di docking per sfruttare al meglio il tuo spazio di lavoro. avere qualche Misura 17,7″ x 17,5″ x 3,4″. velenoPerfetto per occupare poco spazio, ma potente con cui lavorare.

Dotato di un processore Intel Core i3 e sistema operativo sistema operativo Windows 11 Pro, Questo mini PC offre una produttività elevata ed efficiente. Inoltre, dispone di connettività WLAN WiFI 6E, che fornisce una connessione veloce e affidabile per tutte le tue esigenze. e il Grafica Intel UHD integrata.

Grazie alla capacità di archiviazione, puoi salvare tutti i file di cui hai bisogno senza preoccuparti dello spazio. Ha una memoria RAM da 8GB e capacità di archiviazione Unità SSD da 256 GB.

Inoltre, è dotato di prese USB tipo C, tipo A, HDMI e porta di visualizzazione; Oltre alle porte per il collegamento di cuffie e microfono.

Questo mini PC HP è perfetto per qualsiasi tipo di attività tu abbia in mente. Gioca, studia, lavora o goditi la migliore qualità audio e audio al miglior prezzo con questo mini PC che ti puoi permettere Lo trovi su MediaMarkt.

Completa il tuo dimostrare con schermi Adatto per godere della massima qualità dell’immagine MiniPC HP. Inoltre, puoi anche ottenere un file Mouse senza fili e un tastiera Per poter godere di maggiore comfort e creare un home office degno di qualsiasi azienda.

Risparmia oltre 115€ sul tuo acquisto

Il mini PC HP che ti abbiamo mostrato lo è Perfetto per qualsiasi ufficio o casaLavora con lui e mettilo in un posto dove non ti disturberà. Perfetto per le attività d’ufficio, per guardare i contenuti sulla tua piattaforma di streaming preferita o per giocare al tuo videogioco preferito con i tuoi amici.

Trovare HP Pro Mini 260 G9 Sul sito MediaMarkt a un prezzo 532,73 euro. Risparmia oltre € 115 sul tuo acquisto con uno sconto del 18% applicato e non perdere questa offerta.