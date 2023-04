Il mini PC più venduto su Amazon ha 8 GB, Windows 11 e un prezzo imbattibile

Al suo interno include un processore Intel Gemini Lake J4105 Quad core, in grado di raggiungere una velocità massima di 2,6 GHz. RAM da 8GB DDR4 e sistema di archiviazione Unità SSD M.2 da 256 GB . Inoltre, se è necessario più spazio, può essere espanso fino a 2 TB. È un’attrezzatura ideale per il lavoro d’ufficio, lo studio e l’intrattenimento.

Stiamo parlando di un computer molto piccolo e compatto. Peso Solo 0,730 kg E ha dimensioni 11 x 6 x 3 pollici . Il suo design accattivante gli permette di integrarsi perfettamente nell’arredamento di qualsiasi stanza della nostra casa. Grazie alla sua leggerezza, potremo trasportarlo comodamente e portarlo con noi ovunque. Inoltre, include il supporto in modo che possiamo Installalo comodamente dietro lo schermo O anche sotto il tavolo, per passare del tutto inosservati.

In particolare, ci riferiamo a BMAX Mini B2 Pro , un mini PC focalizzato specificamente su un uso non impegnativo. È perfetto per la navigazione web, le attività d’ufficio e anche come centro multimediale o anche come macchina da gioco e retrò. È dotato di 8 GB di RAM e sistema operativo Windows 11. Inoltre, puoi ottenerlo subito. Con uno sconto aggiuntivo di 50 euro su Amazon.

Dobbiamo anche menzionare che include una scheda grafica integrata Grafica UHD 600 in grado di riprodurre video su UltraHD 4K (4096 x 2160 a 60 Hz). come consentito Collega fino a 3 monitor contemporaneamente attraverso le sue porte HDMI ottenendo così una migliore efficienza lavorativa. Per sfruttare tutto il suo potenziale, combina Sistema operativo Windows 11il sistema operativo più nuovo e più recente di Microsoft.

Inoltre, è ben equipaggiato nel reparto connettività, come nel caso Wi-Fi dual-band (2.4G + 5.0G) per un segnale wireless più forte e più stabile. È anche compatibile con Bluetooth 5.0 Per collegare facilmente tutti i tipi di dispositivi multimediali come mouse, tastiera, cuffie, microfoni, ecc., senza bisogno di cavi.

Ottieni il Mini PC più venduto su Amazon in vendita

Come abbiamo visto, BMAX MaxMini B2 Pro è un mini PC tanto compatto quanto utile. Occupa pochissimo spazio e include anche la propria staffa di montaggio per tenerlo nascosto e massimizzare il nostro spazio il più possibile.

E la parte migliore è il suo prezzo. Sebbene Amazon abbia un Prezzo di vendita consigliato di € 189,99, ora a 179,99 euro. Ma, oltre a questo, possiamo applicare un ulteriore buono da € 50 per un tempo molto limitato. In questo modo rimane A soli 129,99 euro E con spedizione gratuita.

Attualmente è il mini PC più venduto sulla piattaforma e ha più di 120 valutazioni da parte degli acquirenti e ottiene 68% dei voti più qualificati, 5 stelle.