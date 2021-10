Il ministro degli Esteri cubano chiede un nuovo sistema finanziario per superare la povertà

Il ministro degli Esteri cubano Bruno Rodriguez ha sottolineato oggi che sradicare la povertà e salvare il mondo dipendono dalla creazione di un sistema finanziario “onesto, equo e umano”, come riconosciuto dal leader storico Fidel Castro.

Sul suo account Twitter, il Segretario di Stato, direttamente a Giornata Internazionale per l’Eradicazione della Povertà, Ha ripreso il discorso dell’allora Presidente di Cuba il 29 giugno 1999 al Vertice dei Capi di Stato e di Governo dell’America Latina e dei Caraibi nell’Unione Europea.

“Più che una ‘nuova architettura’ per un sistema vecchio e superato, la questione urgente è abbattere alle fondamenta il sistema finanziario stabilito e creare un sistema veramente onesto, democratico, equo e umano che aiuti a porre fine alla povertà e a salvare il mondo” e gridò Fidel Castro.

Il giorno prima, il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres ha avvertito che questo è un male in aumento per la prima volta in due decenni e influenzato dalla disuguaglianza tra nord e sud.

Guterres ha osservato che la pandemia di COVID-19 ha aumentato il numero dei poveri di 120 milioni di persone lo scorso anno e ha chiesto la sua eliminazione, il sovraindebitamento e gli investimenti per la ripresa nei paesi più bisognosi.

Inoltre, ha osservato che le donne in condizioni di estrema povertà sono di gran lunga più numerose degli uomini e che i 22 individui più ricchi del mondo hanno accumulato più ricchezza di tutte le donne nella regione africana.

Sebbene la prima celebrazione si sia tenuta a Parigi, in Francia, nel 1987, le Nazioni Unite hanno dichiarato nel 1992 la Giornata internazionale per l’eliminazione della povertà.