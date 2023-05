Il ministro degli Esteri ha chiesto il sostegno dei Paesi del Centro e Sud America per candidarsi a Expo 2030

Una foto fornita dal Ministero degli Affari Esteri della Corea del Sud mostra il suo Ministro Park Jin (a sinistra) che stringe la mano al Presidente guatemalteco Alejandro Eduardo Giamatti Falla, durante il loro incontro del 12 maggio 2023 (ora locale), a margine dell’Associazione degli Stati dei Caraibi (ACS) Riunione del Consiglio dei Ministri Città di Antigua Guatemala, Guatemala. (La rivendita e l’archiviazione sono vietate)

SEOUL, 14 maggio (Yonhap) — Ministro degli Esteri sudcoreano Parco Jinha invitato i paesi dell’America centrale e meridionale a sostenere la candidatura del loro paese a ospitare Expo mondiale 2030 Il suo ufficio ha detto sabato nella città sud-orientale di Busan, a margine di un incontro multinazionale in Guatemala.

Park ha incontrato 12 funzionari di alto rango provenienti da 11 paesi, tra cui il presidente del Guatemala Alejandro Eduardo Giamatti Falla, il primo ministro del Belize Juan Antonio Briceño e il vicepresidente dell’Honduras Doris Alejandrina Gutierrez mentre era in città. Da Antigua Guatemala, per partecipare alla 28a riunione del Consiglio dei Ministri dell’Associazione degli Stati dei Caraibi (ACS).

Il ministro ha sottolineato che l’Expo mondiale di Busan offrirà importanti opportunità per rafforzare la cooperazione pratica con i paesi dell’America centrale e meridionale nei settori del cambiamento climatico, marino e di altro tipo, secondo il Ministero degli Affari Esteri.

Ha anche affermato che questi paesi sono partner importanti della Corea del Sud nella cooperazione poiché il governo di Yoon Suk Yul cerca di assumere il ruolo di “paese centrale globale” per adempiere alle proprie responsabilità internazionali, secondo il ministero.

Inoltre, ha chiesto la cooperazione di quei paesi negli sforzi della Corea del Sud per entrare a far parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, come membro non permanente, per il mandato 2024-25.

