Il ministro degli Esteri venezuelano arriva a Cuba per partecipare al XX Summit ALBA-TCP

L’AVANA – Felix Plasencia, Ministro del Potere Popolare per le Relazioni Estere del Venezuela, è arrivato oggi a Cuba per partecipare al XX Summit ALBA-TCPCarlos de Cespedes Pedra, Direttore del Sud America presso il Ministero degli Affari Esteri cubano, ha parlato sul sito di social network Twitter.

I capi di Stato e di governo iniziano ad arrivare all’Avana per partecipare al vertice dell’Alleanza Bolivariana per i Popoli d’America – Trattato sul Commercio dei Popoli (ALBA-TCP), che si terrà domani, 14 dicembre, per celebrare il diciassettesimo anniversario della Lo ha affermato il meccanismo di accordo politico regionale.

I capi delle delegazioni di Santa Lucia, Antigua e Barbuda e San Cristobal y Nevis sono arrivati ​​domenica nella capitale, dove sono stati ricevuti da Albedio Alonso, ministro della Cultura della Repubblica di Cuba.

L’agenda dell’incontro regionale prevede un’analisi dell’impatto della pandemia di COVID-19 e delle misure di risposta, la presentazione degli obiettivi di lavoro per il 2022 e uno scambio di opinioni sulla situazione regionale e l’egemonia degli Stati Uniti.

ALBA-TCP, composta da 10 paesi dell’America Latina e dei Caraibi, è stata fondata all’Avana il 14 dicembre 2004 da Fidel Castro e Hugo Chavez, rispettivamente leader delle Rivoluzioni Cubana e Bolivariana.