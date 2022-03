Il Ministro della Cultura cubano ha ricordato l’apertura dell’ISA

Dal suo profilo sul social network Twitter, il titolo accennava all’apertura di questo progetto artistico educativo presso la Facoltà di Arti Visive del Graduate Center, in programma fino al 30 aprile e coordinato dal Consiglio Nazionale delle Belle Arti.

L’istituto di istruzione superiore della nazione caraibica, nell’ambito della regione dell’Isa, ha anche annunciato le mostre collettive Follow the White Rabbit, Light Up Your Chemistry e Piquadra, quest’ultima esperienza culturale assunta dal dipartimento di incisione.

Anticipa anche la mostra La Refriega, eseguita dagli studenti del primo anno del corso diurno, tra cui Daniela Aguila, Daniel Anton, Gianni Batista, Roxana Bello, Rosa Cabrera, Maria Fernanda Chacon, Liz Gonzalez, Melissa Jimenez, Jonathan Moreno e Aldo Soler.

Altri eventi in programma nell’ambito della proposta artistica pedagogica sono la mostra Light on Your Chemistry e l’onorificenza del professor Miguel Mariano Gómez, morto nel novembre 2021 e uno dei decani della School of Visual Arts, dal 1998 al 2001.

La tappa finale della 14a edizione della Biennale dell’Avana a Cuba riunisce più di 50 artisti provenienti dall’America Latina, dall’Europa e dall’Asia, tra cui la peruviana Sonia Cunliffe, la francese Valerie Merigen, la tedesca Sigmar Pollack e la belga Jana Beck.

Di recente, la Presidente del Consiglio Nazionale delle Belle Arti, Norma Rodriguez, ha evidenziato la portata delle due fasi precedenti e il sostegno internazionale all’evento, nonostante le conseguenze negative della pandemia di Covid-19 e i molteplici tentativi di boicottaggio.

