Il mio prossimo telefono sarà l’iPhone 16. Mi sono reso conto che non sono più un utente esperto

Negli ultimi cinque anni ho analizzato alcuni dei migliori telefoni cellulari sul mercato. Molti di loro sono i modelli più costosi e più ambiziosi, a parte la possibilità di testarli Il miglior Android sul mercatoHo utilizzato l’ultimo modello di iPhone Pro ogni anno.

L’ultimo è stato l’iPhone 15 Pro, ma si avvicina il momento di acquistare un nuovo telefono e, dopo aver visto la demo di Apple del nuovo iPhone 16, penso di non essere più un utente Pro, infatti non l’ho comprato un cellulare nuovo da anni a causa del mio lavoro. Analisi del telefono cellulare Ciò significa che quando ne finisci uno, puoi passare a quello successivo. Questo è il motivo per cui sono passato cinque anni senza dover acquistare uno smartphone.

Ora il mio lavoro è cambiato e, anche se sono ancora connesso alla tecnologia,… Recensioni Non fa più parte dei miei compiti, quindi mi serve un telefono. Decidere se sarebbe stato Android o iPhone è stato complicato perché amo tutti i sistemi, ma con la decisione di restare fedele all’ecosistema Apple, dovevo vedere se avrei acquistato l’iPhone 16 Pro o provare l’iPhone 16 .

Dopo averci pensato a lungo e aver rivisto la presentazione di Apple, credo di capire perché le versioni base hanno così tanto successo e sono tra i telefoni più venduti ogni anno. Anche sui modelli Pro in alcune occasioni. E già l’anno scorso avevamo detto che l’iPhone più economico era anche il più attraente…

iPhone 16 scelgo te

Mi spiegherò. La decisione non è stata affatto facile. Quando provi più telefoni, trovi molte cose che ti piacciono di ognuno, ma anche alcuni dettagli che ti trattengono. Prendi ad esempio l’iPhone 15 Pro, è un cellulare che mi piace per i materiali, le sensazioni in mano, la qualità dello schermo, la fotocamera principale, il teleobiettivo, il suono degli altoparlanti e che ecosistema è . compreso.

Tuttavia, sotto pressione fa molto caldo, il grandangolo è tutt’altro che competitivo e quando fa caldo la luminosità dello schermo diminuisce notevolmente e ci sono risoluzioni iOS che non mi piacciono affatto. Per alcuni è un cellulare perfetto, per me…no. In questi giorni ho prestato maggiore attenzione ad altri telefoni come il Galaxy S24 Ultra o il Pixel 9 Pro, ma ancora una volta si tratta dell’ecosistema Apple.

Quindi ho deciso di passare all’iPhone 16 Pro e sono andato a rivedere la presentazione di Apple. Meno male.

Dobbiamo aspettare l’analisi dell’iPhone 16 Pro che faranno i miei colleghi, ma la continuità del modello mi permette di azzardare che sarà, ancora una volta, uno dei migliori telefoni dell’anno. Tuttavia ci sono alcuni dettagli che mi sono sfuggiti. In queste ultime due generazioni, Apple ha promosso la registrazione video nei formati logaritmici e lossless (ProRes).

Sono entrambi modi brutali di lavorare con l’iPhone perché, in molti casi, lo consentono Creatore Rinuncia a una fotocamera più pesante per registrare i tuoi video, dato che tutto ciò che ti serve è in tasca (attenzione però al riscaldamento in estate nel caso degli iPhone precedenti al 16 senza dissipatore). È un’ottima opzione, direi, ma per qualcuno che non registra video, la verità è che non è molto interessato a questo.

Quest’anno il 16 Pro passa al 4K a 120 fps, il che è fantastico, ma non ne approfitterei neanche io. Dato che siamo davanti alla telecamera, ci sono due domande preferite. Il grandangolo è 48MP, ma non sono una persona da 48MP. Il teleobiettivo presenta cinque zoom nei modelli Pro e Pro Max. Ha molto più senso del 3x dell’iPhone 15 Pro dell’anno scorso (soprattutto perché quel telefono aveva già un fantastico 2x digitale), ma nei momenti in cui ho bisogno di un telefono così lungo, preferisco usare la mia fotocamera perché la qualità del la fotografia è migliore.



Questa funzionalità è davvero interessante, ma… ne abbiamo tutti bisogno? READ Il primo trailer di GTA 6 verrà rilasciato molto presto secondo una nuova fonte

Nella mia vita quotidiana, anche in vacanza, l’80% delle foto che scatto riguardano i miei animali domestici, il cibo o gli incontri sociali. Un altro 10% sono immagini per ricordare qualcosa in seguito o da includere nei progetti in un documento, e il restante 10% sono immagini da caricare in rete. Ciò significa che non ho bisogno del log, non ho bisogno del ProRes e non userò nemmeno molto il 5x.

Poi c’è la questione del titanio. La verità è che mi è piaciuta la sensazione dell’iPhone 15 Pro, ma alla fine quasi tutti scegliamo questa custodia. Il fatto che il processore sia più potente del processore dell’iPhone 16, la verità è che neanche questo mi preoccupa molto. Gioco su cellulare, sì, ma soprattutto su giochi in streaming. Ho una serie Xbox ed è su uno schermo più grande.



Adoro questo pulsante, è un’ottima aggiunta al modello standard

Quindi, se le modalità della fotocamera professionale non fossero adatte a me, se non avessi intenzione di giocare molto e se il materiale non mi interessasse, la risposta logica era che se avessi voluto uno dei nuovi iPhone, avrei Per l’iPhone 16 mi mancherebbe molto il display a 120Hz (a quanto pare… Incredibile, Apple, che in un cellulare da circa 1000 euro si abbia ancora uno schermo a 60Hz), ma in questo primo esercizio di analisi di acquistare un cellulare dopo cinque anni, penso che il modello base sia adatto a me.

Come utente di modelli Pro in tutti questi anni, quando ho visto che i modelli non Pro erano in cima alla lista delle vendite, in alcune occasioni addirittura più in alto dei modelli Pro, non ho capito bene.

Ovviamente entra in gioco la questione budget (interessante anche perché iPhone 16 + Apple Watch Series 10 costa più o meno quanto iPhone 16 Pro), ma se l’utente “medio” (si fa per dire) fa la stessa analisi se lo hai fatto di tanto in tanto, è naturale pensare che la registrazione logaritmica, un teleobiettivo migliore e il formato ProRAW non valgano l’investimento se non vengono utilizzati correttamente.



Grazie a Dio che Apple ha inventato Google Lens…

In fondo è una questione molto personale, e non permettetemi di essere frainteso: l’iPhone 16 Pro è un ko e se vi piace e lo prendete, vi divertirete sicuramente, ma mi rendo conto che probabilmente non è per questo. io più. Me ne pentirò e il mio iPhone 16 non sarà all’altezza? Forse sì, forse no, ma dopo un’attenta analisi, penso che mi divertirò.

Ha un A18 che suona molto bene, Più RAM (secondo Apple Intelligence) qualcosa che mancava ai modelli base e una luminosità dello schermo decente. Ha anche un dissipatore di calore (di nuovo, sembra irragionevole menzionarlo come una novità in un telefono cellulare di questo prezzo) e non ho ProRAW, ma non l’ho utilizzato molto neanche io. Ci sono gli stessi profili colore del 16 Pro, e il mix audio e digitale 2x che abbiamo visto così buoni risultati nell’iPhone 15 viene mantenuto.

Infine, se sei arrivato fin qui, potresti dirmi: “Ma Alex, perché Android non è come… Pixel 9 Oppure il OnePlus 12″. La risposta è molto semplice: considero l’Apple Watch il miglior smartwatch sul mercato per le mie esigenze, e ho un sistema domotico con Homekit, diversi AirTag e… Accessori MagSafe. Quindi quello che ho detto prima è che non è stato difficile pensare di continuare con Apple perché l’ecosistema… è quello che ha.

E visto che parliamo di modelli Pro, non credo nemmeno di essere un utente di console come la nuova PS5 Pro.

Foto | mela

