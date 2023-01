Il mistero di Glass Onion sta battendo record su Netflix ed è già uno dei 10 film più visti nell’intera storia della piattaforma

Prima di un film Coltelli nella schiena: il mistero della cipolla di vetro È stato buono ma non eccezionale, con 82,14 milioni di ore di gioco rimaste nel suo primo fine settimana sulla piattaforma. Tuttavia, nel secondo Ha battuto i record e raggiunto i migliori dati di Netflix nell’intero 2022.

Il film è diretto da Rian Johnson aggiunte 127,25 milioni di ore riprodotte nella settimana dal 26 dicembre al 1 gennaio, Numeri che nessun altro nastro ha raggiunto in tutto il 2022. Inoltre, ciò significa che il totale accumulato in 10 giorni è di 209,4 milioni di ore giocate, il che lo colloca nella top ten della piattaforma.

Al momento, Puñales por el espalda 2 è al decimo posto subito dietro irlandesiHa raggiunto 214,57 milioni di ore giocate durante i suoi primi 28 giorni sulla piattaforma. La domanda è che il mistero traspare Daniele Craig Ha ancora 18 giorni per continuare ad aggiungere.

Molto probabilmente, “Stabs in the Back: The Mystery of the Glass Onion” raggiungerà il terzo posto nella storia, il che significa che è superato solo da ‘allarme rosso’ S “non cercare”. L’unico aspetto negativo è che Netflix Hanno pagato la vera barbarie Soldi per i diritti sulle prime due serie della saga, quindi Resta da chiedersi quanto sia stata redditizia per loro questa mossa.

Nel caso tu fossi curioso, Questi sono i primi 10 film più visti su Netflix durante i primi 28 giorni sulla piattaforma:

“Red Alert” con 364,02 milioni di ore di funzionamento “Non cercare” con 359,79 milioni “cieco” Con 282,02 milioni “agente invisibile” Con 253,87 milioni Progetto Adamo Con 233,16 milioni “Tyler Rake” Con 231,34 milioni ‘cuori spezzati’ Con 228,69 milioni imperdonabile Con 214,70 milioni “The Irishman” con 214,57 milioni Pugnali nella schiena: il mistero della cipolla di vetro, $ 209,40 milioni

