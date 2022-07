Il modo insolito in cui il cantante ha scoperto l’infedeltà di Gerard Pique

Shakira e Gerard Pique sono ancora al centro delle polemiche per la loro rottura S Voci continue generate su questa decisione.

Tuttavia, in attesa di ulteriori dettagli su questa potenziale rottura, Sono state rivelate nuove informazioni sulle celebrità e sul presunto modo in cui Shakira ha appreso del tradimento del giocatore del Barcellona.

Secondo i media messicani, la ragioneE il La traduttrice colombiana aveva appreso del presunto inganno di Pique attraverso suo fratello Tonino.

Questa informazione ha rivelato che era il fratello di Shakira che lo eraE ho capito feste segrete Per il calciatore spagnolo e per la “vita parallela” vissuta alle spalle del cantante Da Waka Waka.

In aggiunta a ciò, l’outlet messicano ha anche notato che Tonino, come è noto il fratello del colombianoha rivelato le azioni di Gerard Pique e ha raccontato a Shakira del suo tradimento di una giovane bionda di Barcellona.

Ha aggiunto: “Questo ha aperto gli occhi di Shakira e le ha fatto porre fine alla sua relazione durata diversi anni”. la ragione In un articolo intitolato Suo fratello Tonino disse a Shakira che Pique non le era leale alle feste.

Le informazioni su come Shakira ha scoperto il tradimento del suo ex partner sono emerse pochi giorni dopo Giorgio Martino, I fotografi spagnoli che hanno seguito questa questione controversa, Ha condiviso un video di Pique a cena con la giovane bionda menzionata in precedenza.

Secondo Martino, Questa registrazione è stata effettuata a febbraio, quando Shakira e il calciatore spagnolo erano ancora insiemeS Potrebbe essere la prova definitiva del tradimento di Pique.

“In questo si vede Pique con una donna bionda che le tiene le mani. Secondo quanto mi dice la fonte, sarebbero andati nello stesso ristorante tra le sei e le sette volte”, hanno detto i paparazzi.