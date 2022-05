Il modo pericoloso di Rosalía per perdere peso prima della festa del MET حفل

Dopo una settimana di festa, a festa morta Continua a fare notizia. Dopo aver visto i fantastici modelli prima tappeto rossoAlcuni famosi “trucchi” si nascondono per ottenere il fisico “perfetto” per l’occasione.

Kim Kardashian È stato lui a parlare di più dopo che questo è stato rivelato Ha perso sette chili in tre settimane Per poter indossare un vestito famoso Marlin Monroe. Perdita di peso ottenuta con a dieta ferrea non è Per niente sanoGrazie “costume da sauna”molto di moda tra le celebrità.

In effetti, molto Rosalia Mi sono rivolto a loro per Preparati per lo stesso eventocome si è mostrata sui social poche ore prima dell’inizio del concerto.

Insieme a Il corpo è avvolto in plastica il nero Rosalia Pubblica più foto all’interno della sauna Come parte di questa preparazione. Mentre la sauna ha molti vantaggi se usata correttamente, come ad es migliorare la circolazione sanguigna ed eliminare le tossine, L’uso della plastica non è molto utile.

Questa tuta in PVC provoca e inizia ad aumentare la temperatura corporea Perdi liquidi rapidamente. Eliminando questa ritenzione di liquidi, il corpo appare più tonico attraverso la perdita di gonfiore e sembra che abbiamo perso peso. Infatti, se ci pesiamo dopo questa pratica, perderemo sicuramente qualche grammo.

Tuttavia, questo non significa che abbiamo già perso peso, Ci siamo appena disidratati. “RosaliaSegui la grande idea Kim Kardashian Per entrare in sauna a 80°C avvolto Plastica per “dimagrire” È sconsiderato Non perdere peso. Perderai solo acqua ed elettroliti. Ti disidrati, il che è molto pericoloso. “Saunamami non lo fa”, ha scritto il famoso utente di Twitter. Incorpora il tweetAggiungendolo non appena bevi acqua I grammi persi vengono recuperati.

Sebbene alcuni dei seguaci dell’artista abbiano cercato di difenderla affermando che molte celebrità usano queste tecniche per un particolare servizio fotografico o evento, molti sostengono che qualcuno abbia milioni di seguaci. Tali metodi non dovrebbero essere incoraggiati Niente di sano.