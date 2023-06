Il modo speciale per i fan di Taylor Swift è non perdere le canzoni del suo spettacolo

Il sesto round della cerimonia cantante Taylor Swift, Giro dell’IRA, sta battendo record inimmaginabili essendo uno degli eventi più venduti sulla piattaforma Ticketmaster. La domanda di biglietti è stata “travolgente” Per gli Swifties, che condividono la loro esperienza attraverso vari video sui social network.

Il “tour” del compilatore di “You Belong to Me” ha entusiasmato molti fan accaniti, in quanto è un viaggio nel tempo con tutte le epoche musicali della sua carriera. Ogni concerto presenta il repertorio dei loro album più popolari.

I fan di Taylor Swift hanno condiviso come non hanno mai perso parte dello spettacolo (Foto Instagram @taylorswift)

Di recente, i fan del cantante hanno condiviso diversi video su tic toc Per mostrare come si stanno preparando per l’evento. La cosa insolita di questi Il filmato è che i Rondoni hanno incorporato i pannolini nei loro vestiti Gli adulti per non perdere un secondo dello spettacolo.

L’utente @madelinedolaway si è registrata mentre indossava i pannolini e si è offerta di condividere 17 pannolini di marca LivDry che aveva comprato per i suoi coetanei. La quantità di stress e il tempo impiegato per ottenere i biglietti Per Taylor Swift Era molto, comprerò un pannolino per adulti per non perdere un minuto “tramite netizen su TikTok.

Alcuni netizen hanno sostenuto l’idea della giovane donna e hanno detto: “Dobbiamo indossare i pannolini durante il tour di Eras in modo da non perderci nulla dello spettacolo”; “L’ultima volta a un concerto sono andato in bagno e ho perso tre canzoni”; “On the Eras Tour, Everything” e “Nessuno saprà che indossiamo i pannolini”.

I pannolini da festa sono diventati una tendenza per chi non vuole perdersi lo spettacolo a causa delle lunghe code per arrivare in bagno. Nel 2022, il tour mondiale del Dua Lipa Future Nostalgia Tour è fantastico “Enorme” e molti fan hanno voluto godersi al massimo la presentazione.

Taylor Swift in tour (Foto Instagram @taylorswift)

al concerto finalmente rianimato di Dua Lipa Il 21 settembre a Foro del Sol, in Messico, due giovani hanno deciso di indossare i pannolini Quindi non devi andare in bagno nel bel mezzo dell’azione.

Alcuni si sono congratulati con l’idea e hanno espresso la loro approvazione, mentre altri hanno rifiutato il metodo. “ottimo consiglio”; “Non ci ho pensato.”; “Preferirei andare in bagno piuttosto che indossare un pannolino” e “modi discutibili” sono stati alcuni dei commenti dei netizen.

