Il molo Engas di Barcellona è l’ideale per portare più gas in Italia tramite EFE

© Reuters. Il molo di Engas a Barcellona è l’ideale per portare più benzina in Italia



Madrid, 2 ottobre (.).- L’impianto di rigassificazione di Enagás (BME:) di Barcellona sarà riconfigurato per incrementare le esportazioni di gas verso l’Italia e gli altri Paesi europei mediterranei, che devono ridurre la forte dipendenza dalle forniture russe.

In particolare, come annunciato dal governo spagnolo, è prevista la riforma del pontone (bacino stretto o passerella galleggiante) dell’impianto di rigassificazione di proprietà di Engas nel porto di Barcellona per aumentare la capacità di carico del gas dalle piccole navi.

“C’era una situazione di debolezza molto importante in Italia per quanto riguarda il gas proveniente dalla Russia” e il governo spagnolo ha cercato di aiutare, ha spiegato questa settimana il ministro per i cambiamenti ambientali e le sfide demografiche, Teresa Ribera, in un’intervista a Efe.

Tra le altre misure per rafforzare questa cooperazione, saranno compiuti sforzi per facilitare i punti di carico per le piccole navi metaniere per caricare gas naturale liquefatto (GNL) a Barcellona.

“Lo faremo più tardi a Cartagena” (Murcia), descrivendo che queste iniziative danno maggiore flessibilità al sistema, in quanto le grandi metaniere sono più difficili. viaggio e non possono raggiungere alcun porto.

Secondo Ribera, la Spagna ha una capacità di accoglienza che le consente di fornire valore logistico, il che offre maggiori possibilità di arrivi rapidi se ci sono scorte gratuite nei punti di arrivo.

Più esportazioni da piccole navi

Fonti di Enagás hanno riferito a Efe che l’adeguamento delle banchine dell’impianto di ritrattamento di Barcellona consentirà lo scarico per adattarsi alle navi GNL con una capacità compresa tra 2.000 e 80.000 metri cubi.

La struttura di Barcellona consente lo scarico di navi più grandi come la Q-Flex e la Q-Max con una capacità di 166.000 metri cubi. Gli impianti di refrigerazione, per le loro ridotte dimensioni, necessitano di piccole imbarcazioni, verrà adattato il pontile nel porto di Barcellona.

Una di queste è Panigaglia, situata nel Golfo della Spezia in Italia, con una capacità massima di 100.000 mc, distribuita in due cisterne da 50.000 mc, che possono accogliere navi con una capacità massima di 70.000 mc.

Il progetto per sostituire il molo di Barcellona mira a fornire una soluzione alternativa flessibile a breve termine per i paesi fortemente dipendenti dalle forniture di gas russo nel mezzo dell’attuale crisi dovuta alla guerra in Ucraina.

L’Italia ha recentemente implementato un “gasdotto virtuale” per alimentare i suoi impianti rinnovabili con piccole metaniere che arrivano per caricare gli impianti spagnoli, principalmente a Barcellona.

La Spagna si collega al 30% della ristrutturazione europea

La Spagna accumula praticamente un terzo della capacità di rigassificazione dell’Europa, sebbene la sua mancanza di connettività con il continente impedisca che rappresenti una soluzione tanto necessaria per la fornitura di gas russo.

In Spagna sono operativi sei rigassificatori, a cui presto si aggiungerà El Musel a Gijón.

Gli impianti dell’impianto di Encas nel porto di Barcellona hanno una capacità di stoccaggio di 760.000 metri cubi di GNL in sei serbatoi (quattro da 150.000 e due da 80.000), oltre a una capacità di rigassificazione di 1,95 milioni di metri cubi all’epoca.

D’altra parte, il fabbisogno di gas dell’Italia porta a promuovere progetti di collegamento con quel Paese oltre il “gasdotto virtuale”.

Lo scorso maggio, i gestori del trasporto gas italiano e spagnolo, Snam ed Enagás, hanno firmato un protocollo d’intesa per esplorare la possibilità di un gasdotto offshore tra Spagna e Italia.

Il progetto Repower EU della CE punta alla possibilità di costruire un nuovo gasdotto di 700 chilometri da Barcellona a Livorno per trasportare gas naturale e successivamente idrogeno.

Il gasdotto Barcellona-Livorno consentirebbe alla Spagna di distribuire gas in Europa ed è un’opzione per il collegamento con le linee che attraversano l’Europa centrale e settentrionale.

(video)