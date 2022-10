Il momento del controllo di Xi Jinping non ha potuto nascondere la sua debolezza

Il presidente cinese Xi Jinping partecipa alla cerimonia di apertura del 20° Congresso nazionale del Partito Comunista Cinese, presso la Grande Sala del Popolo di Pechino, il 16 ottobre 2022 (Reuters)

Pensare Ventesimo Congresso Nazionale del Partito Comunista Cineseche si celebra nel Pechino, come la versione marxista-leninista dell’incontro pontificio. Se rinunciate agli abiti cardinalizi e alle cerimonie vaticane, avete ancora un mondo avvolto nel mistero e nel mistero, plasmato dalle manovre di funzionari che non esprimono alcuna espressione e necessità Un sistema unto ha sempre avvertito di perdere la presa sui credenti.

Gli analisti stanno guardando l’evento PCCche di solito si verificano ogni mezzo decennio, cercano i loro segnali di fumo: Quali dipinti hanno cessato di occupare posizioni di rilievo? Chi sale ai ranghi del Comitato Permanente del Grande Politburo? Chi sono i tecnocrati di fiducia che vengono alla ribalta? La scena generale è molto progettata, le deliberazioni sono dure e non divertenti. Ma offrono uno sguardo raro su un’istituzione che, nonostante la sua indiscutibile influenza e portata, deve ancora trovare il modo di risolvere liti e disaccordi interni.

Quest’anno, però, c’è una novità. Presidente cinese Xi Jinping Lascerà le riunioni con un terzo mandato quinquennale come Segretario del Partito e Presidente CMC, due posizioni che costituiscono la base della presidenza. Nonostante il lavoro vada avanti da tempo, il mandato ampliato di qualche cosa Sfida i costumi stabiliti, poiché i suoi predecessori si attenevano alle regole dei due periodi.

qualche cosa Ho passato l’ultimo decennio a sopprimere potenziali concorrenti con il pretesto Epurazioni anticorruzione su larga scalapur limitando il già scarso spazio concesso alla società civile cinese. Il suo pugno di ferro ha schiacciato le libertà politiche nella città portuale semi-autonoma di Hong Kong. e posando misere reti a strascico sull’estremo ovest della regione XinjiangOltre un milione di persone, per lo più minoranze etniche musulmane, sono state mandate nei campi di concentramento e molte altre sono diventate cavie per un cane da guardia invasore guidato dalla tecnologia.

Il fatto che il sistema cinese assomigli più a una dittatura di un solo uomo sotto Xi non è un caso. In tutte le macchine partito ComunistaE il qualche cosa Ha nominato luogotenenti fedeli a posizioni di influenza. secondo Il giornale di Wall Street, “tutti i 281 membri a livello provinciale dei Comitati Permanenti del Partito Comunista” tranne sette membri nominati da Xi. “Non è più questione di età”, ha detto. Yang Changil sociologo Scuola universitaria americana di servizio internazionaleal mio collega Pastore Cristiano, riferendosi all’età pensionabile non ufficiale che ha limitato i posti di lavoro degli aspiranti funzionari di partito. “Si tratta di sapere se sei dalla parte di Xi“.

Gli incontri di questa settimana consolideranno la vittoria politica di qualche cosa. Ma la profondità del loro controllo e potere può fare ben poco per risolvere l’incertezza che deve affrontare la leadership comunista in patria e all’estero. L’economia cinese è nel mezzo di un rallentamento generazionale, influenzato in parte dalle rigide restrizioni dell’era della pandemia di coronavirus. qualche cosaCosì come attraverso politiche volte a tenere a freno il settore privato. Nel frattempo, la sua immagine globale è offuscata dal risoluto nazionalismo di qualche cosa Immagina il bullismo Pechino sulla scena mondiale.

Nel bel mezzo della preoccupazione per il prossimo mandato per qualche cosa C’è una domanda TaiwanDemocrazia insulare che i comunisti cinesi considerano parte integrante del loro territorio e un’aberrazione storica che inevitabilmente verrà corretta. Gli analisti la pensano così qualche cosacon cui ha già legato la sua legittimità al monoteismo TaiwanImpegnati a trasformare questa visione in realtà. “Non è solo uno slogan. È un piano d’azione che deve essere attuato“, Egli ha detto Chang Woo ohconsigliere del governo Taiwanai miei colleghi. Prima di allora, i leader parlavano della standardizzazione come qualcosa da raggiungere a lungo termine. Ora è il numero uno all’ordine del giorno”.

Tenere un discorso di apertura domenica da Grande Sala del Popolo di PechinoE il qualche cosa lo ha avvertito Cina prenotato “Possibilità di prendere tutte le misure necessarieQuando neghi l’indipendenza Taiwan e promuovere l’uniformità. Ha anche parlato di fare della Cina un “grande paese socialista moderno” che ha rappresentato una “nuova scelta” nella politica mondiale, un gesto verso Rottura geopolitica tra Cina e Occidente Ciò ha iniziato a definire lo stadio al potere di Xi.

La guerra in Ucraina Ha solo intensificato le tensioni intorno Taiwan. qualche cosa Ha espresso il suo sostegno all’invasione del suo vicino da parte del presidente russo, Il presidente russo Vladimir Putincon una pressione crescente Taiwan Con il sferragliare delle spade e ancora l’invasione militare. Sebbene mostrare più fiducia e forza abbia senso per un regime nazionalista che ha investito molto nelle sue forze armate, il governo qualche cosa Ha indurito le coalizioni anti-cinesi che si erano formate nella regione, compresa l’Alleanza”ATV” Accedere IndiaE il AustraliaE il Giappone S stato unito. Ha anche minato i precedenti sforzi cinesi per costruire ponti con i paesi occidentali.

“Al mondo, la cosa positiva è che Xi sta rivelando il vero volto del sistema del Partito Comunista Cinese, un misto di repressione politica, saccheggi economici e un’ambizione “avventurosa” di conquistare il mondo intero.“, Egli ha detto Wu GuogangScienziato Cina Sul Università di Stanford, per l’Hindustan Times of India. “Se non bastano due termini per “educare il mondo”, ecco che arriva il terzo trimestre“.

per qualche cosaLe sfide più grandi rimarranno a casa. Da un lato, presiede un’innegabile storia di successo. Da quando Xi è salito al potere nel 2012, l’economia cinese è raddoppiata. Il suo PIL ora supera quello degli Stati Uniti se misurato a parità di potere d’acquisto. Quasi 100 milioni di persone in più sono state sollevate dalla povertà, secondo i media statali cinesi, spingendo Xi a dichiarare “la completa vittoria della Cina” sulla povertà lo scorso anno.

Tuttavia, questa non è una storia qualche cosa. “La crescita della Cina durante il decennio al potere di Xi è stata in gran parte attribuita all’approccio economico generale dei suoi predecessori, incentrato sulla rapida espansione attraverso investimenti, industrializzazione e commercio.“, Egli ha detto Neil Thomasanalista senior in Cina e nel nordest asiatico presso gruppo eurasiaticoun CNN. “Ma questo modello ha raggiunto un punto in cui i ricavi si stavano riducendo drasticamente e stava aumentando la disuguaglianza economica, il debito finanziario e il danno ambientale”.

prova a qualche cosa oscillare Cina Verso un’economia più autosufficiente con una minore dipendenza dagli acquirenti stranieri deve ancora realizzarsi, lasciando dietro di sé un’interruzione sismica, come la scomparsa di oltre 1 trilione di dollari dal valore di mercato di alcune delle più grandi società tecnologiche del mondo. Cina.

Una volta ha elogiato la politica cinese “zero COVID”. qualche cosa come misura di superiorità Pechino rispetto ai loro omologhi occidentali, che hanno contratto il coronavirus nelle prime fasi dell’epidemia. Ma ora, i blocchi generali ancora in vigore per centinaia di milioni di persone sono appesi al collo come un albatro qualche cosa. Nonostante le prove, la preoccupazione dell’opinione pubblica e i danni reali a settori vitali dell’economia cinese, qualche cosa Ha mantenuto una serie intransigente, consentendo a quella che una volta era una risposta di salute pubblica di diventare una sorta di ideologia del potere autoritario.

I leader cinesi potrebbero anche temere l’improvvisa diffusione del virus se le restrizioni venissero revocate., data la discutibile efficacia degli stessi vaccini cinesi e la limitata immunità che hanno accumulato nella popolazione generale. Le conseguenze sembrano terribili. “Sebbene gli esperti predissero da tempo che l’economia cinese rallenterà man mano che matura, la riluttanza di Xi a muoversi quest’anno ha accelerato quella trasformazione in modi che molti economisti ritengono possa lasciare cicatrici durevoli”, ha scritto. Jonathan Chen Da Il giornale di Wall Street.

“L’impatto dell’approccio di Xi sulla fiducia e sulla spesa dei consumatori La chiave per l’obiettivo della Cina di passare a un’economia più orientata al consumo, con problemi in peggioramento come l’elevata disoccupazione giovanile e il deterioramento del mercato immobiliare”, ha scritto il mio collega. Lily Koo. Martedì il Fondo monetario internazionale ha ridotto le sue previsioni di crescita per la Cina nel 2022 al 3,2% da una previsione dell’8,1% dello scorso anno.

qualche cosa Potrebbe sembrare il più alto in suo potere questa settimana, Ma la terra può muoversi lentamente sotto i tuoi piedi Mentre i quadri del partito sono alle prese con i crescenti problemi che il Paese deve affrontare.

“Sebbene la prospettiva di uno scontro tra leader o di un colpo di stato rimanga sfuggente a causa della portata degli ostacoli logistici e dei rischi politici, La posizione di Xi come potenziale sovrano della vita raddoppia semplicemente gli incentivi Per gli avversari per bloccare la loro agenda o pianificare la loro uscita, ha scritto. Jude Blanchett, del Centro di Studi Strategici e Internazionali. “I regimi autoritari e i leader autocratici sembrano sempre duri all’esterno, finché all’improvviso non lo fanno”.

