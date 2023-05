Il “momento iPhone”: come l’intelligenza artificiale di Nvidia porta Nvidia a una selezione di aziende da miliardi di dollari

Smartphone con logo NVIDIA sulla scheda madre del computer. Fotografia: Dado Rovic/Reuters

Jensen HuangDirettore esecutivo di nvidiaNon sapeva che quell’idea era saltata fuori in una catena di ristoranti religioso 30 anni fa, divenne il centro di una rivoluzione intelligenza artificiale (IA), rendendolo sul punto di trasformare la sua azienda in una delle aziende da miliardi di dollari.

Per Huang, che di solito indossa una giacca di pelle per le sue apparizioni pubbliche, è il culmine di un sogno iniziato in quel ristorante di San José, Californiaparlando con due colleghi ingegneri Come migliorare la computer grafica.

Ma 16 anni fa, il sogno di Huang ha preso un’altra svolta quando ha provato a rendere il suo progetto più tradizionale, alla ricerca di nuovi clienti dopo essersi affermato come leader nei processori grafici che rendevano i videogiochi più nitidi e meno mossi.

Huang ha aperto le GPU dell’azienda agli sviluppatori di software per il tweaking, consentendo loro di utilizzare la loro potenza di calcolo per altri scopi oltre a migliorare l’aspetto della grafica.

L’idea del direttore dell’azienda era quella di aprire “un campo completamente nuovo chiamato informatica”. unità di elaborazione grafica“, cioè Graphics Processing Unit per il suo acronimo inglese. Nessuno degli analisti chiese allora maggiori dettagli, secondo giornale di Wall Street.

Gli sviluppatori si sono resi conto che questi processori Nvidia erano molto bravi nei calcoli complessi, che sarebbero stati successivamente utilizzati per alimentare i moderni sistemi di intelligenza artificiale. Eccellono nell’eseguire molte operazioni computazionali contemporaneamente, cosa a cui i tradizionali motori di calcolo (CPU) erano meno adatti.

Jensen Huang, CEO di Nvidia, mostra il computer AI robotaxi Drive Pegasus. Fotografia: Rick Wilking/Reuters

Tuttavia, sarebbe arrivato il primo grande successo dell’azienda al di fuori del mondo dei videogiochi Estrazione di criptovalutedove anche le GPU hanno dimostrato la loro efficienza.

Ciò ha permesso a Nvidia di superare il gigante dei chip Intel Per quanto riguarda il valore di mercato nel 2020 a causa dell’aumento del prezzo Valute digitali Quell’anno, le sue azioni hanno continuato a salire fino a un massimo di circa $ 330 per azione alla fine del 2021.

Nonostante ciò, nel 2022, quando è iniziato il crollo delle criptovalute, le azioni Nvidia sono crollate, prima che l’ondata di intelligenza artificiale rinnovasse l’entusiasmo degli investitori negli ultimi mesi.

Per molti analisti, l’ascesa dell’intelligenza artificiale rappresenta una promessa più grande e duratura per Nvidia rispetto alla criptovaluta.

L’azienda attualmente non ha concorrenti in grado di eguagliarla nella sua combinazione di chip e software per soddisfare le esigenze di elaborazione intensiva della generazione AI. Ad esempio, alcuni esperti stimano che lo sviluppo del primo sistema di intelligenza artificiale generativa di grandi dimensioni e ampiamente disponibile, chiacchierata -l’azienda IA apertaQuale Elon Musk Aiutali a trovarli prima del pensionamento: sono necessarie circa 10.000 GPU Nvidia.

ha detto a giornale di Wall Street Stacy Rasgon, analista del settore dei chip presso Bernstein Research.

Logo ChatGPT su uno smartphone. Fotografia: Dado Rovic/Reuters

Mentre la corsa all’intelligenza artificiale si surriscalda tra aziende simili Amazon, Microsoft e Google di AlphabetHuang ha descritto la continua transizione informatica come a Momento iPhoneriferendosi alla rapida crescita degli smartphone dopo che Apple ha rilasciato il suo telefono di punta nel 2007.

“Stiamo assistendo a richieste incredibili per rimodellare i data center globali”, ha detto Huang durante una chiamata con gli analisti di Pinterest. giornale di Wall Street.

La domanda di chip Nvidia è stata così alta ultimamente che la sua catena di fornitura ha faticato a tenere il passo. Il chief financial officer di Nvidia ha dichiarato mercoledì che la società si è assicurata una fornitura di chip “significativamente più alta” per la seconda metà dell’anno.

nvidia per un utile netto di 2.043 milioni di dollari (1.899 milioni di euro) nel primo trimestre dell’esercizio, in aumento del 26% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, grazie allo sviluppo delle intelligenza artificiale (AI).

La società tecnologica ha registrato un fatturato di 7.192 milioni nei tre mesi terminati il ​​1 maggio, in calo del 13% su base annua, ma il suo core business, il data center, è rimasto forte e ha registrato entrate record, ha affermato in una nota.

Il business dei data center ha rappresentato più della metà del fatturato, con 4.280 milioni di dollari (14% in più), la società ha indicato le sue buone prospettive grazie alla trasformazione legata allo sviluppo dell’intelligenza artificiale nel settore tecnologico.

In una nota a margine, i data center stanno beneficiando della crescente domanda di Amnesty International Modelli linguistici generativi e inclusivi che utilizzano architetture informatiche basate su processore Tramoggia e amplificatore di Nvidia.

Il supercomputer Cambridge-1 a Cambridge, nel Regno Unito, è visibile in questa foto non datata ottenuta da Reuters. Per gentile concessione di Nvidia Corp/Handout tramite REUTERS

“L’industria informatica sta attraversando due fasi simultanee: il calcolo accelerato e quello dell’IA generativa”, ha affermato. Huang.

“Quando è arrivata l’IA generativa, ha lanciato un’eccellente implementazione di questa piattaforma informatica che era in lavorazione da tempo”, ha aggiunto.

Nvidia progetta i propri chip ma non li produce. L’azienda ha presto adottato un modello di business che esternalizza la produzione a produttori di chip a contratto, tra cui il produttore di semiconduttori taiwanese, il più grande al mondo.

“Penso che guardi all’inizio, lo chiamiamo una transizione di 10 anni per sostanzialmente riciclare o ripristinare i data center globali e costruirli come calcolo accelerato”, ha detto Huang.

Lo riporta il Wall Street Journal L’intelligenza artificiale è diventata un campo di battaglia nella guerra tecnologica tra Stati Uniti e Cina. I media statunitensi hanno riferito che il principale istituto cinese di ricerca sulle armi nucleari ha acquistato chip Nvidia, tra le altre cose, nonostante fosse stato inserito in una lista nera delle esportazioni statunitensi nel 1997.

Nel 2022, il governo del presidente Joe Biden Ha imposto nuovi requisiti di licenza per le spedizioni di alcuni dei chip più avanzati di Nvidia in Cina, costando alla società centinaia di milioni di dollari di vendite. Da allora Nvidia ha iniziato a introdurre un nuovo chip di elaborazione grafica alternativo con specifiche che ne consentono l’esportazione in Cina.

