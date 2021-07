Il momento perfetto in cui un fulmine colpisce il tetto di un’auto con dentro una famiglia

Il Fulmine Non è una cosa di tutti i giorni, ma quando succede, i risultati sono spesso terrificanti. Gli alberi cadono, le case possono essere distrutte, ovviamente una persona è pericolosa nella maggior parte dei casi. Uno dei posti più sicuri in cui puoi trovarti in caso di tempesta è un sistema dotato di parafulmini. Tuttavia, Le auto sono i posti più sicuri per aspettare che passi la tempesta.

Una famiglia in viaggio a nord di Waverley, Kansas (USA) l’ha scoperto pochi giorni fa per esperienza personale. Durante la guida in un’area con temporali, La sua Jeep Grand Cherokee è stata colpita da una serie di terrificanti fulmini che hanno bruciato i componenti elettronici del veicolo Ma si dice che abbiano lasciato illesi i loro passeggeri. Tutto nell’auto dietro è stato filmato con una telecamera.

Il Grand Cherokee di quarta generazione sembra essere stato colpito quattro volte in millisecondi. Dopo un po’ finalmente agitare, Vai lentamente al parcheggio e spegni le luci dei freni Il risultato di mettere milioni di volt nel tuo sistema elettrico, In uno scarico che non poteva tollerare.

Puoi vedere nel video quanto velocemente accade tutto, ma puoi anche vedere quanto è forte l’impatto. Sembra che ci siano stati spari o ruggiti. Le immagini sono davvero scioccanti.

Secondo la descrizione del video, al momento di questo bizzarro evento c’è stato un forte allarme di tempesta e un allarme di inondazione.

Coppia sposata con due figli piccoli Stavano viaggiando nel veicolo e sono tutti scesi sani e salvi. Dopo aver visto le immagini, nessuno può negare che i residenti sono molto fortunati a stare bene.

Nel caso dei fulmini, lo spiegano gli esperti Il corpo di un’auto si comporta come una gabbia di Faraday (Si tratta di un tipo di contenitore rivestito di materiale conduttivo che funge da scudo contro gli effetti del campo elettrico proveniente dall’esterno), dirigendo energia intorno agli occupanti del veicolo.

I fulmini possono distruggere pneumatici, mulini a vento e distruggere l’impianto elettrico di un veicolo. Lo ha detto il Servizio meteorologico nazionale. Ulteriore Può causare un incendioIn questo caso è necessario evacuare il veicolo il prima possibile. Sebbene non si sappia se qui si sia verificato un incendio, non è stato possibile poiché tutti i passeggeri del veicolo sono rimasti illesi.

Disciplina: Rimanere in casa se possibile con forti temporali.