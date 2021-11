Il mondo condanna le elezioni in Nicaragua, ma gli alleati di Daniel Ortega lo applaudono

Miguel Diaz-Canel Classificato su Twitter Il Elezioni presidenziali tenuto domenica a Nicaragua “In segno di sovranità e civiltà di fronte a una dura campagna mediatica”, nonostante il fatto che questi si siano svolti con diversi leader dell’opposizione arrestati e siano stati considerati una frode da gran parte della comunità internazionale.

“Ho sempre contato sull’appoggio di Cuba”, ha aggiunto il governatore.stretto alleato Daniel Ortega È stata sua moglie e vice, Rosario Murillo, che si è unita a Nicolas Maduro nel congratularsi con lui per aver vinto le elezioni.

Il leader venezuelano ha affermato che le elezioni si sono svolte in un “giorno della pace” e ha evidenziato il “buon livello” di partecipazione alle elezioni, secondo Reuters.

“La buona notizia arriva dal Nicaragua, un buon livello di partecipazione popolare alle elezioni di oggi. People in Peace sta partecipando alle urne”, ha detto Maduro. Nelle sue parole, “Votare in Nicaragua, votare in Venezuela è un passo verso la pace, la stabilità, il progresso e la prosperità nel nostro Paese”.

Lunedì ha affermato che le elezioni si sono svolte in modo “ordinato” e nel rispetto della legislazione locale. Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, che ha aggiunto che l’appuntamento con le urne è avvenuto tra “pressioni senza precedenti” sulle autorità nicaraguensi. Ha denunciato che gli Stati Uniti hanno condotto una campagna per evitare il riconoscimento dei risultati, ha riferito EFE.

Il governo boliviano ha anche accolto con favore la “chiamata democratica” alle elezioni in Nicaragua. “Il Ministero degli Affari Esteri saluta il fraterno popolo nicaraguense per la sua partecipazione e la sua professione democratica al processo elettorale”, ha affermato il Ministero degli Affari Esteri in una breve dichiarazione, citando EFE.

“Salutiamo il degno popolo del Nicaragua che ha eletto il fratello Daniel Ortega presidente costituzionale, espressione di coraggio e maturità democratica, nonostante la campagna di menzogne, ricatti e minacce da parte degli Stati Uniti”, ha scritto l’ex presidente Evo Morales nel suo profilo sull’ex Presidente Evo Morales. Twitter

Tuttavia, la maggioranza della comunità internazionale non riconosce i risultati elettorali. “La prospettiva del Nicaragua è conservatrice”, ha detto. Il presidente dell’Ecuador, Guillermo Laso, ha sottolineato che “la posizione dell’Ecuador, in generale, sarà sempre a favore della democrazia e dei principi di libertà. Spero che il Nicaragua segua questa strada”.

Il ministero degli Esteri cileno ha rilasciato una dura dichiarazione respingendo le elezioni e non riconoscendone la legittimità Perché “mirano a perpetuare Daniel Ortega e Rosario Murillo al potere consolidando un regime dittatoriale”.

La dichiarazione ha aggiunto che “l’evento è avvenuto nel contesto di gravi violazioni dei diritti umani, l’incarcerazione di leader e candidati dell’opposizione, la soppressione dei partiti indipendenti, la persecuzione sistematica dei leader e delle organizzazioni della società civile, l’assenza di osservatori internazionali e la assedio dei media”. documento.

A sua volta, il governo cileno ha chiesto il rilascio “incondizionato” dei prigionieri politici del regime di Ortega, nonché “il ripristino della validità dei diritti civili e politici, l’ammissione di organizzazioni responsabili del monitoraggio dei diritti umani e la fine delle vessazioni dell’opposizione .”

Costa RicaDove ci sono migliaia di profughi dei paesi vicini, Dopo la chiusura delle urne, ha annunciato di non aver riconosciuto il processo elettorale in Nicaragua a causa della “mancanza di condizioni e garanzie”. Una democrazia è necessaria per certificare le elezioni come trasparenti, credibili, indipendenti, libere, eque e inclusive.

Joe Biden li ha descritti come “il mormorare non è gratuito, ingiusto e certamente non democratico”Dopo aver dichiarato che utilizzerà “tutti gli strumenti diplomatici ed economici” a sua disposizione per rivendicare la responsabilità, compreso il cosiddetto Renacer Act, di estendere le sanzioni contro il Nicaragua.

L’Associated Press ha citato Biden dicendo che Biden ha esortato il “regime Ortega-Murillo” a prendere “immediatamente” i passi necessari per “ripristinare” la democrazia e ha chiesto il rilascio “immediato e incondizionato” dei dissidenti imprigionati.

per questa parte, L’Unione Europea ha ritenuto che la rielezione di Daniel Ortega mancasse di “legittimità”.Le elezioni si sono svolte “senza garanzie democratiche”, il che completa la trasformazione del Paese in un “regime autoritario”.

Alto rappresentante per la politica estera dell’Unione europea, Josef Borrell Ortega ha chiesto il rilascio “immediato e incondizionato” di tutti i prigionieri politici L’EFE ha indicato che il procedimento legale contro di lui era stato annullato.

L’Unione Europea ha chiesto a Ortega di “restituire la sovranità del Nicaragua al popolo” e ha annunciato che sta valutando “tutti gli strumenti” a sua disposizione “per prendere misure aggiuntive, comprese quelle che possono andare oltre le restrizioni individuali”.

Gli Stati Uniti, l’Unione europea e l’Organizzazione degli Stati americani, prima delle elezioni, hanno condannato l’arresto di sette candidati alla presidenza dell’opposizione.L’abolizione di tre partiti politici di opposizione, l’abolizione dell’osservazione elettorale e l’emanazione di leggi che limitano la partecipazione al processo.

Anche la Spagna si è unita al gruppo di paesi apertamente critici nei confronti delle elezioni in Nicaragua. Lunedì, il ministro degli Esteri Jose Manuel Alparís ha dichiarato che le elezioni “non possono essere chiamate elezioni”, perché “è stata una presa in giro”, e ha anche chiesto il rilascio degli oppositori e dei giornalisti detenuti in questo paese centroamericano.

Il Regno Unito riteneva che Ortega stesse trascinando il suo paese lungo il “tragico sentiero della tirannia”. Il Foreign Office britannico ha affermato che “le elezioni presidenziali che si sono svolte in Nicaragua il 7 novembre sono state elezioni solo di nome. Non sono state né libere né eque”.

Il governo tedesco ha anche criticato le elezioni generali di domenica per non aver rispettato gli standard minimi. “Chiediamo al governo del Nicaragua di tornare al processo democratico e all’immediato rilascio dei prigionieri politici”, ha detto il ministro degli Esteri Andrea Sassi.

Il ministro degli Esteri nicaraguense Denis Moncada ha dichiarato domenica che il governo di Daniel Ortega non teme il fatto che la comunità internazionale non sia a conoscenza delle elezioni generali.

“Non ci spaventeremo con le loro minacce di misure unilaterali, sanzioni e minacce di ignorare le elezioni”, ha affermato il ministro degli Esteri, riferendosi alla comunità internazionale, in particolare Stati Uniti e Unione Europea. ).

Daniel Ortega, che negli anni ’80 ha governato per un mandato come presidente prima di perdere le elezioni e tornare in carica nel 2007, È il capitano più longevo d’America.

Solo cinque candidati sconosciuti provenienti per lo più da piccoli partiti e alleati sandinisti hanno gareggiato contro di lui alle elezioni. Il Consiglio Supremo Elettorale ha detto che l’affluenza è stata del 65%. A osservatori elettorali dell’Unione europea e dell’Organizzazione degli Stati americani (OAS) non è stato permesso di esaminare il voto e ai giornalisti è stato negato l’ingresso nel paese.