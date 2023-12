Il mondo finanziario si affida a questo antico linguaggio di programmazione con carenza di sviluppatori

Fondata nel 1959 da un comitato guidato da Grace Hopper, COBOL (Un linguaggio comune orientato al business) Egli è Un linguaggio di programmazione progettato per essere popolare nei lavori aziendali e governativi. L’idea era quella di avere un linguaggio facile da maneggiare e comprendere e diventare uno standard per le applicazioni aziendali e finanziarie. Tuttavia, il tempo era il suo peggior nemico e al momento stava cercando di migrare le piattaforme realizzate in COBOL verso un altro tipo di linguaggio.

Sebbene COBOL sia molto vecchio, è ancora ampiamente utilizzato nel settore bancario. IBM Pensavo di avere la soluzione con un assistente basato sull’intelligenza artificialeMa i risultati mostrano che c’è ancora bisogno che gli sviluppatori guidino la transizione da questo linguaggio.

Pro e contro di COBOL

Prima di affrontare un problema com.watsonx, Poiché IBM chiama l’assistente l’assistente, dobbiamo parlare un po’ dei vantaggi di COBOL. Il suo design gli consente di essere facilmente letto, lo è Orientato al business al 100%. Ha dimostrato di essere molto efficace nell’elaborazione di grandi quantità di dati. Tuttavia, la carenza di sviluppatori ha costretto le aziende a cercare un’alternativa a questo linguaggio.

Nonostante tutto, il tempo ha messo a dura prova il COBOL, che presenta più di uno svantaggio rispetto alle moderne tecnologie. Nonostante la sua sintassi, COBOL è difficile da apprendere per gli sviluppatori abituati alla sintassi più moderna dei linguaggi di programmazione. Inoltre, lo è Un linguaggio di programmazione molto rigoroso Il numero di persone che lo utilizzano è limitato e la sua manutenzione e modernizzazione sono state ridotte.

A causa di tutto il tempo Il COBOL è rimasto la lingua principale per le banche E nei sistemi finanziari, IBM ha cercato di creare un assistente virtuale utilizzando l’intelligenza artificiale, chiamato com.watsonxPer convertire questo linguaggio in un linguaggio Java più moderno. Ma il risultato non è stato quello che tutti si aspettavano.

Non è facile allontanarsi da COBOL

Il presidente di WatsonX, Kerry Olson, Annunciare A PCMag “L’assistente aiuta i clienti.”Ricostruzione Le sue operazioni“, ma cosa È ancora necessario uno sviluppatore per apportare il cambiamento Ad alcune altre lingue. Il problema rimane lo stesso dell’inizio, non c’è quasi nessuno che si occupi di COBOL.

Anche il vicepresidente di IBM Z Software, Skyla Loomis compagno Quale com.watsonx Ha il potenziale per generare l’80% o il 90% del totale per creare una nuova piattaforma Lontano dal COBOL. Per il resto, i professionisti devono ancora ritoccare e migliorare alcune modifiche. In profondità, come con tutti gli strumenti di intelligenza artificiale, com.watsonx “Si tratta di un miglioramento della produttività ma non di una sostituzione dello sviluppatore“.

È importante iniziare a passare ad altri linguaggi di programmazione se non vogliamo perdere informazioni finanziarie o far crollare le transazioni bancarie. La mancanza di sviluppatori in COBOL mette a rischio l’intero sistema finanziario, già nel 2022 Uno studio lo ha riferito Quale Vengono utilizzate più di 800.000 righe di codice Nei sistemi produttivi di tutto il mondo.

Inoltre, quasi la metà dei sistemi bancari Mantenimento dei lavori creati utilizzando COBOLCOSÌ Molte transazioni nel mondo richiedono quotidianamente questo linguaggio. Per lavorare normalmente. Nonostante tutto, IBM resta ottimista di fronte a questa sfida. Keri Olson si fida di lui competenza Per l’azienda e il vantaggio dell’intelligenza artificiale per realizzare una transizione efficace.