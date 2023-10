Il Montenegro è tornato dall’Italia con diverse proposte

Dopo una settimana in Italia partecipando a diverse attività e incontri positivi, Ignacio Montenegro è tornato oggi a Buenos Aires con diverse proposte per lo sviluppo della sua carriera sportiva.

Come accennato in precedenza su carburando.com Ignacio Montenegro Mantiene una comunicazione fluida con il team JAS Motorsport (Honda Racing) E nell’ambito di un piano per rafforzare la sua carriera sportiva, insieme Nestore Girolami E un gruppo selezionato di piloti ha completato un programma la scorsa settimana presso la sede del team JAS a Cremona, in Italia.





Tra gli altri, Ignacio Montenegro ha fatto parte della squadra questo fine settimana a Vallelunga insieme a Franco Girolami, dove il pilota argentino ha vinto ancora nel TCR Italiano.





L’esperienza globale è stata molto incoraggiante, avvicinandolo ai suoi progetti sportivi per la stagione 2024/25, che sono: la partecipazione al “Vecchio Continente”.





In tal senso, per ora, tra i progetti analizzati da “Nacho” non figurano solo la TCR italiana e quella spagnola, ma anche un’esperienza su una vettura Gran Turismo.





Finalmente, Ci saranno anche piani per le finali mondiali TCR, dove verranno fatti progressi per collaborare con JAS Motorsport, anche se le vetture saranno dotate di un team guidato da Sebastian Martino.