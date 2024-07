Il mostro Google Pixel 8 Pro ha un prezzo storico nel Prime Day, dove potrete acquistarlo a 380 euro in meno

Il prezzo di Google Pixel 8 Pro scende bruscamente su Amazon, che scende ai minimi storici e ti garantisce una delle migliori esperienze Android

Il prezzo di Google Pixel 8 Pro scende al minimo storico durante l’Amazon Prime Day 2024 | Fotografia di Robin Ulloa

Lui L’Amazon Prime Day 2024 è appena iniziato In realtà offrono offerte incredibili da non perdere se vuoi rinnovare la tua attrezzatura tecnologica. Uno dei migliori sconti del Prime Day è un torneo Google Pixel 8 ProQuale Il suo prezzo sta scendendo come mai prima d’ora L’abbiamo visto in negozio. Originariamente, però, costa 1.099 euro Lo trovi a soli € 718,99 su Amazon.

Basta fare un rapido calcolo per verificare che sia così. Puoi risparmiare 380€ sul tuo acquisto Per questo smartphone avanzato. Come accennato in precedenza, Google Pixel 8 Pro con 128 GB di spazio di archiviazione ha segnato il prezzo più basso di sempre su Amazon e non era affatto economico. Dobbiamo dire che noi di Andro4all abbiamo analizzato il Pixel 8 Pro e Pensiamo che sia un ottimo telefonoun acquisto che sarà assolutamente giusto se lo vorrai Goditi la migliore esperienza.

Non puoi ignorare la disponibilità di fantastiche offerte Prime Day da Amazon In esclusiva per gli abbonati Amazon Prime. Oltre all’accesso a questi sconti, con l’abbonamento potrai usufruire di vantaggi come la spedizione gratuita e superveloce. Naturalmente, dovresti tenere presente che questo è il Prime Day Si svolge dal 16 al 17 luglioOttieni Google Pixel 8 Pro prima che le offerte finiscano.

Prezzo record per Google Pixel 8 Pro durante il Prime Day

Se è da tempo che desideri rinnovare il tuo cellulare e vuoi che sia un modello di fascia alta, Google Pixel 8 Pro è perfetto Durante questo giorno principale. Noi di Andro4all lo abbiamo utilizzato per alcune settimane come smartphone personale Lo troviamo unicoQuindi gli abbiamo assegnato un punteggio di 92 su 100 punti complessivi.

Uno dei grandi punti di forza di questo Pixel 8 Pro Schermo OLED da 6,7 ​​pollici con Risoluzione quad HD+Frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e luminosità fino a 120 Hz 2400 nit. Dopo aver analizzato questa schermata, possiamo dire che lo è Uno dei migliori dell’intero mercato Per la sua nitidezza, calibrazione del colore, fluidità e alto grado di luminosità. In breve, è un’ottima tavola.

L’energia è fornita da Google Tensore G3che presenta A Prestazioni come previsto. Con questo intendiamo che lo smartphone si comporta in modo fluido durante i giochi, l’accesso ai social network, la visualizzazione di contenuti multimediali o la modifica di video. Per quanto riguarda l’indipendenza, non ti sarà difficile arrivare a fine giornata grazie a Batteria da 5.050 mAh. Inoltre, supporta A Ricarica rapida da 30 W E wireless da 23 watt.

Naturalmente, il sistema operativo di Google Pixel 8 Pro è un altro motivo per cui dovresti avere ragione a comprarlo. Viene fornito con il sistema operativo Android 14 puro, con 7 anni di aggiornamenti Per il futuro sistema operativo e la sicurezza. Con questo Pixel 8 Pro Potrai goderti tutte le ultime novità su Android Completo, oltre ad essere il primo a riceverlo.

Anche questo tra i punti di forza della stazione Il sistema di telecamere, che si distingue per la sua eccellente qualità. C’è una lente sul retro. Principale da 50 megapixelE una fotocamera ultra grandangolare da 48 megapixel e un teleobiettivo da 48 megapixel con fotocamera Frontale 10,5 megapixel. Inoltre non dimentichiamo il design che ve ne farà innamorare a prima vista per la sua bellezza e qualità costruttiva.

Puoi sfruttare tutta questa bontà di Google Pixel 8 Pro se ne approfitti Spettacolo fenomenale che stelle Su Amazon durante il Prime Day. Ricordiamo che il suo prezzo di vendita originale era di 1099 euro, ma questo Potete acquistarlo a soli 718,99 euro Nei giorni 16 e 17 luglio.

