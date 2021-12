Il motivo per rompere la convivenza nel famoso Ebay Janus Palace

Il protagonista del video più visto in Spagna su YouTube, La cosiddetta “villa ebay” morirà. Almeno per quanto riguarda la convivenza dei suoi cinque residenti: eBay Janos stesso, Barbie, Raven, Under e Whirlup. Questo è ciò che hanno deciso le emittenti e i creatori di contenuti digitali Separare personalmente le loro stradeE non professionalmente.

“Non vivremo insieme ma faremo più cose insieme che maieBay ha annunciato sul suo account Twitter, mentre Jorge Werlib ha fatto lo stesso sul suo profilo e ha risolto ogni tipo di disaccordo tra loro con “Nessun dramma o filmDopo due anni di intensa sperimentazione, decisero di comune accordo che tutti avevano bisogno del loro spazio.

“Può essere difficile vivere in una casa con così tante persone”, ha detto Werlib al manager di Twitch in cui hanno annunciato la notizia. Anche se c’è una ragione professionale per cui la rottura si è cristallizzata da allora Il palazzo sarà la nuova “casa dei giochi” per il team di eSports con Gerard Pique, giocatore del FC Barcelona, ​​che sarà presentato il prossimo anno.

Amici miei, dopo due anni con Barbie e Raven e Under e un altro anno con Whirlip, abbiamo smesso di vivere insieme. Il team di LoL vivrà in questa casa. Non vivremo insieme ma faremo più cose insieme che mai. Molto attenti per i prossimi giorni, il 2022 sarà l’ospite. – Ibai (Ibai Llanos) 2 dicembre 2021

Come già annunciato, questa fase si conclude quando Ander, io, Barbie, eBay e Raven viviamo insieme. È stato un anno molto interessante e siamo migliorati in molti modi. Ci sono ancora le campane e l’anno prossimo faremo un sacco di cose, niente drammi o film eh – Jorge Werlyb (@werlyb) 2 dicembre 2021

Tuttavia, oltre a sottolineare che non ci sono problemi tra di loro, i cinque portatori di interessi hanno voluto chiarire che nel 2022 coopereranno più se possibile di quanto non abbiano fatto finora. “Molto attenti ai prossimi giorniIl 2022 sarà l’ospite”, ha annunciato eBay.