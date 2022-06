Il multiplayer di The Last of Us presenta la sua prima immagine e svela nuove informazioni

Abbiamo pochissime informazioni in merito multigiocatore basato sull’universo l’ultimo di noiun progetto iniziato in un altro modo L’ultimo di noi parte 2 ma cosa stava crescendo fino a diventare un progetto autonomo Non sappiamo ancora il nome, la data di rilascio o le piattaforme su cui sarà disponibile. Durante la cerimonia di apertura Festival del gioco estivo 2022 (che puoi vedere ripubblicato per intero e con commenti in spagnolo nel formato questo link) ha rivelato alcuni nuovi dettagli per questo titolo e ha anche mostrato La prima immagine.

Era suo Neil DruckmannPresidente cane obbedienteche è apparso sulla piattaforma dell’evento per parlare di questo misterioso multiplayer (oltre a presentare remake dal primo l’ultimo di noiAnche se era già lì È stato eliminato prima dell’inizio della celebrazione). Druckmann ha sottolineato che questo gioco è diventato qualcosa di molto indipendente e grande, “Grande” come i giochi per giocatore singolo che hanno creato E “più grande in alcuni aspetti”, ha sottolineato durante l’evento.

Oltre a mostrare la sua prima foto, a illustrazione concettuale Laddove vediamo due personaggi sconosciuti sparare a un’orda di zombi dalla cima di una casa distrutta, Neil Druckman ha anche rivelato che il multiplayer l’ultimo di noi Andare oltre le solite partite di squadra a cui siamo abituati. fazioni Dalla serie: “Ha una storia che raccontiamo in un modo unico in questo gioco. È così Una nuova serie di personaggi, ambientata altrovein un’altra parte degli Stati Uniti, ed è piuttosto interessante”, conclude il responsabile di Naughty Dog.

Felice di condividere questa foto! il mio amore per il nostro ultimo & @cane cattivoLe modalità MP mi hanno ispirato a unirmi allo studio. Co-dirigere la nostra prima esperienza online autonoma, una delle più grandi di sempre, è un sogno. Non vedo l’ora di rivelare di più su ciò che questa fantastica squadra sta costruendo! pic.twitter.com/nPlZRPtn74 Vinit Agarwal (vinixkun) 9 giugno 2022

Questo è un multiplayer, che Sviluppato da veterani dello studio Esperto in entrambi l’ultimo di noi Come è il caso in Sconosciuto (Il progetto è stato guidato da Vineet Agarwal, Anthony Newman e Joseph Pettinati), non ci sono ancora informazioni sul suo lancio; Sì, è stato confermato da Neil Druckman Vedremo “molto di più” il prossimo annoa quel punto verificheremo se le voci di cui stai parlando lo sono è essere Liberi di giocare insieme a metodo battaglia reale Sono vere o no.