Il Museo Campa compie 20 anni

Meda Mladkova con suo marito|Foto: Meda Mladkova/Museo Kamba Il quotidiano britannico The Guardian ha inserito da tempo il Museo Campa tra i dieci musei più sconosciuti d'Europa. Questo spazio culturale non esisterebbe senza gli enormi sforzi della collezionista d'arte e mecenate Meda Mladková. Grazie a lei il museo situato nell'edificio Suva Mills è diventato uno dei centri culturali più importanti di Praga. Il museo è strettamente legato all'opera di František Kupka, uno dei pionieri della pittura astratta. La collezione comprende più di 250 delle sue opere. Si tratta essenzialmente di opere su carta: disegni e studi per future tele di grandi dimensioni, oltre a 12 pannelli. La collezione della Fondazione Mladic comprende anche uno dei primi e più importanti dipinti astratti di Kupka: Amorfa – Cromatica calda, del 1912. Un'altra opera di questo gruppo, chiamata Amorfa – Fuga in due colori, si trova nelle sue collezioni alla Galleria Nazionale di Praga. Il Museo Kamba ospita anche sculture di Otto Gutfreund e gestisce una collezione di arte mitteleuropea della seconda metà del XX secolo, con opere di Jiri Kulash, Karel Mallisch, Stanislaw Kolibal e Karel Niebrash. Galleria František Kupka|Foto: Museo Campa Yoko Ono e Andy Warhol Galleria Lubomir Prybel|Foto: Museo Campa

Durante i vent’anni di esistenza del Museo Campa, i visitatori hanno potuto ammirare le opere di autori come Yoko Ono, Andy Warhol e Julian Opie. In questa ventesima stagione, i curatori hanno selezionato per l’inizio dell’anno una mostra di sculture in vetro di Ronnie Plessel che hanno suscitato grande interesse alla Biennale di Venezia dello scorso anno. Il museo attualmente espone la moda internazionale dal 1960 al 1980 e una mostra retrospettiva dell’artista grafico Lubomir Prebyl.

La fine dell’anno sarà dedicata ai dipinti di Michael Reitstein, che presenterà una selezione delle sue opere dalla fine degli anni ’70 ad oggi, oltre ad alcuni dipinti di grandi dimensioni. Si tratta soprattutto di opere che mancavano nelle sue precedenti mostre, compresi i dipinti che negli ultimi anni sono stati messi all’asta all’estero.

Museo Campa|Foto: Magdalena Hrozenkova, Radio Praga Internazionale