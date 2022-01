Il Museo dello Spazio festeggia il suo sesto anniversario – El Sol del Centro

Era 29 gennaio 2016, quando Museo dello spazio di AguascalientesPer la prima volta ha aperto le sue porte al pubblico. Con l’apertura di questa sede, ha aperto anche la Galleria Jannis Kounellis, “Fulmine sul Messico”.

per festeggiarti Sesto anniversario, successiva Giovedì 3 febbraio 2022, il Il Museo Espacio ospiterà una serata museale, dove farà un tour notturno dell’attuale mostra dell’artista messicano Ismael Rodriguez, L’immagine può contenere.

Date le attuali condizioni sanitarie, La capacità per questa attività, che sarà svolta personalmente, sarà ridottaPertanto, chi è interessato a partecipare a questa esperienza è pregato di prenotare il proprio posto con la pre-iscrizione, inviando un messaggio all’indirizzo email [email protected]

Inoltre, per la sua fama diario digitale, condividerà alcune altre attività che si uniranno alla celebrazione. Tuttavia, le capsule, i podcast e le visite virtuali continueranno ad applicarsi.

che esso Lunedì 24 gennaioLa programmazione inizierà con #Traiettorie, per scoprirlo Il lavoro di importanti artisti plastici che hanno esposto le loro opere in questo museo. Nel pomeriggio, a #NotasContemporáneas, parteciperanno Pubblicazioni pubblicate su quotidiani nazionali Sull’arte contemporanea.

Continuerà Martedì 25 gennaio, in #Curious Facts, il pubblico avrà l’opportunità di esplorare Un gruppo di altri musei nel paese e nel mondo, dedicato alla pubblicazione ed esposizione di arte contemporanea. Il pubblico potrà anche vedere un file Iscrizione della mostra in corso del Museo EspacioL’immagine può contenere Ismael Rodriguez messicano.

il mercoledì 26 gennaioIn #Riflessioni ci sarà una riflessione sul lavoro che fanno Specialisti in museologia, attraverso loro La maggior parte degli avatar; E in #MuseoAbierto, Varietà Pubblicazioni dell’Istituto Culturale di Aguascalientes (ICA).

il Giovedì 27ricordo insolito Mostre visive al Museo Espacio, tramite #TBT; E in #EnTuPropiaVoz è stato creato un file I visitatori condividono la loro esperienza con il pubblico Quando si passa attraverso i vari reperti in questo recinto.

il Venerdì 28, in #SepultarElPasado e #VisualizarElPasado, Temi e Video di storia dell’arte, ma con un approccio contemporaneo

il Sabato 29 gennaio, trasmetterà #Officine Virtuali, con Attività di gioco in plastica per tutta la famiglia; e il domenica 30 gennaio, arriva il racconto teatrale #Teatricalizzato che fa parte della rivitalizzazione sala conferenze.

Viene inviato da La pagina Facebook ufficiale del Museo dello Spazio Per maggiori informazioni è possibile fare riferimento al numero di telefono 01 41 449688.

