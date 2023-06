Il Museo Espacio ti invita alle sue mostre – El Sol del Centro

Il Museo Espacio invita il grande pubblico a visitare le mostre Dal Regno del Vuoto E “Simbolo e Regno”aperta al pubblico dal mercoledì alla domenica, dalle 11:00 alle 17:30. E per chi vuole conoscere le arti contemporanee più importanti a livello nazionale e internazionalevi invita a seguire le trasmissioni della sua agenda digitale, da lunedì 12 a domenica 18 giugno.

La trasmissione inizierà lunedì.con #ElEspacioEnUnaFrase, in cui vengono presentati, attraverso le loro frasi simbolo, importanti esponenti della museologia internazionale. martedì 13 giugnoE Il pubblico potrà avvicinarsi all’opera d’arte contemporaneaattraverso note stampa pubblicate su quotidiani a diffusione locale e internazionale, attraverso #NotasContemporáneas.

Mer 14In #EFEMÉ, Il Museo Espacio condividerà l’evento culturale di questa settimana; Mentre giovedì quindiciAttraverso #EnTuOwnVoz, i visitatori del Museo Espacio condivideranno le loro opinioni.

Venerdì 16 Da #ObraCommentada Una capsule che offre al pubblico un approccio ai vari pezzi delle mostre attualmente in corso al Museo EspacioCome Dal Regno del Vuoto E “Simbolo e Regno”. Il sabato è da condividere con la famiglia, Ecco perché il Middle East Weekend offre #VirtualWorkshopscon divertenti attività in plastica da fare in famiglia.

Infine, domenica 18 giugnonelle attività di #OpenMuseum che Si tiene settimanalmente al Museo Espacio.

Per i tour destinati a gruppi specifici, Che si svolge dalle 10:00 alle 16:00.; È necessaria la prenotazione Al numero di telefono 01 41 449688.

ME si trova a Complesso Culturale Tres Centurias, in Avenida Manuel Gómez Morín S/N, nel Barrio de la Estación.

