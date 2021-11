Il Napoli (0-1) batte la Salernitana e resta in vantaggio in Italia

Il Napoli non ha brillato, ma si è realizzato quando ha vinto (0-1) Quando ha visitato La Salerno questa domenica, è stato in grado di rafforzare la sua leadership.

In undici partite, L’equilibrio del Napoli è spettacolare, Con dieci vittorie e un pareggio. Quest’ultimo è stato registrato durante un viaggio a Roma lo scorso fine settimana.

Squadra di Luciano Spaleti 31 punti in classificaEra come se il Milan (2°) avesse vinto 1-2 nell’ultima partita di domenica contro la Roma (4°), ma il Napoli aveva la differenza reti migliore.

A Salerno, L’unico gol della partita è stato segnato dal centrocampista polacco Pyotr Jilinsky. Con il piede sinistro, ha sconfitto il portiere sloveno Wit Pelek nel 61.

La partita è stata emozionante con due uscite in sette minuti, il cipriota Gregoris Castanos in Salernitana per un tackle alla caviglia destra del camerunese Frank Jumbo Anguissa negli anni ’70, e poi Kalido Coulibaly del Senegal per fallo su SIMI della Nigeria. Due cartellini rossi sono stati mostrati dopo aver esaminato le giocate al VAR.

Il veterano francese Frank Ribery è ora in Salernitana. Non poteva avvicinarsi alla sua condizione passata, 38 anni, ha creato pochi rischi.

La partita del Napoli in questa partita è stata fiacca. Può prendere tutti e tre i punti Pur giocando senza gli attacchi di Lorenzo Insine (subalterno) e Victor Osimhen (infortunato).

La Salernitana, neopromossa, Diciannovesimo ancora in classifica Nella fase a eliminazione diretta, dopo due vittorie, un pareggio e già otto sconfitte in campionato.

Il Napoli è riuscito a mantenere un vantaggio di 7 punti sull’Inter, terza in classifica. Nella prima partita di domenica ha battuto l’Udinese 2-0 (14°) con doppietta dell’argentino Joaquin Korea.

– Risultati delle partite dell’undicesima giornata Campionato Italiano Calcio e Classifica:

– Il sabato:

Atlanta – Lazio 2-2

Hellas Verona-Juventus 2-1

Torino – Samptoria 3-0

– Domenica:

Inter-Udinese 2-0

Fiorentina – Specia 3-0

Genoa – Union Venezia 0-0

Sasulo – Emboli 1-2

Salernitana – Napoli 0-1

Roma – Milano 1-2

– Lunedì:

(15:45) Polonia – Cocleare