Il Nicaragua e la pandemia monopolizzano l’inizio dell’Assemblea Generale dell’OAS

ASSEMBLAGGIO OEA

Washington/Città del Guatemala, 10 novembre (EFE). La crisi politica in Nicaragua, dopo le controverse elezioni imposte dal presidente Daniel Ortega, e le sfide che il continente deve ancora affrontare a causa dell’epidemia, è stata monopolizzata all’inizio di mercoledì 51. Generale dell’Organizzazione dell’Associazione degli Stati Americani (OAS).

Fino a venerdì, i delegati di 34 Stati membri parteciperanno alle deliberazioni del principale organo dell’Organizzazione degli Stati americani, che si riunisce annualmente dal 1971, e in questa occasione il Guatemala prende la sua sede virtuale.

“La questione della crisi politica in Nicaragua è all’ordine del giorno dell’organizzazione”, ha detto il segretario generale dell’OAS Luis Almagro in una conferenza prima dell’insediamento.

Alla sessione di apertura hanno partecipato, oltre ad Almagro, il Presidente del Guatemala, Alejandro Giamatti, e il suo Ministro degli Affari Esteri, Pedro Prolo, tra le altre autorità.

Il Nicaragua sta scrivendo un nuovo capitolo nella crisi che ha dovuto affrontare dal 2018 dopo che Ortega ha vinto il suo quinto e quarto mandato consecutivo domenica alle elezioni che sono state respinte dalla comunità internazionale.

Le elezioni si sono svolte dopo l’arresto di una trentina di oppositori dallo scorso maggio, tra cui sette aspiranti candidati alla presidenza, e l’abolizione di tre partiti politici.

Almagro ha lasciato nelle mani degli stati che compongono quell’organo la possibile applicazione della Carta Democratica al Nicaragua e ha chiarito che non voleva “influenzare” i lavori futuri.

Tuttavia, il rappresentante permanente del Nicaragua presso l’Organizzazione degli Stati americani, Arturo Macfield Liscas, è uscito per difendere il suo paese mercoledì e ha confermato che il giorno delle elezioni è passato “liberamente e senza ricatti”.

Macfield, interferendo in un dialogo tra membri e osservatori dell’Organizzazione degli Stati americani, ha confermato di aver votato nel suo paese con “il 65% di affluenza” e che il 75% degli elettori ha sostenuto Ortega.

Associazione in tempi difficili

Per il Segretario generale, questo mercoledì inizia un'”assemblea decisiva in tempi difficili” e ha osservato che l’OSA, in quanto forum politico dell’emisfero, “deve rispondere alle principali sfide” che la regione deve affrontare.

Una di queste sfide è l’epidemia che ha colpito duramente il continente americano.

Secondo l’Organizzazione della Sanità americana, solo nella scorsa settimana, l’America ha registrato 700.000 nuove infezioni e 13.000 decessi legati al covid-19.

Sulla pandemia, Almagro ha avvertito che “non c’è ancora chiarezza sulla sua fine e sull’inizio del post-pandemia”, considerando che c’è “molto lavoro da fare” e “soluzioni da offrire alle persone”. . “

Il ministro ha sottolineato che il tema centrale di questa assemblea è “Per un’America rinnovata” e ha invitato a promuovere “il rinnovamento” della regione, rilevando che è stato “l’epicentro” dell'”epidemia” che l’ha colpita “in tempi di declino economico, crescita e mancanza di opportunità di lavoro”.

In questo contesto ha ritenuto “essenziale” l’attuazione di un piano regionale per l’accesso equo ai vaccini contro il COVID-19, appello a cui ha aderito il presidente ospitante Giamatti.

Ad oggi, il 46% delle Americhe è stato completamente vaccinato. Tuttavia, alcuni paesi incontrano ancora ostacoli nel raggiungere una copertura dei dati di circa il 20%”.

Giamatti ha avvertito dell'”impatto devastante” della pandemia “nell’esacerbare i divari sociali preesistenti, causando una prospettiva sociale incerta, soprattutto tra donne e bambini”.

Almagro ha invece sottolineato i migranti, i rifugiati e i richiedenti asilo, rilevando che sono aumentati a causa dei “gravi problemi” che sta attraversando il Venezuela, nonché della situazione economica e sociale dei paesi del Triangolo Nord del Centro America. . , da Haiti, Nicaragua e Cuba.

La riunione segreta prevede quattro sessioni plenarie in programma tra giovedì e venerdì. Durante questi incontri verranno discusse 16 risoluzioni su temi come la promozione dei diritti umani, il rafforzamento della democrazia e il rafforzamento della sicurezza nell’emisfero occidentale.

Inoltre, le autorità saranno elette dagli organi che compongono l’Organizzazione degli Stati americani.

Martedì si è tenuto un forum di affari e dialogo tra le autorità dell’Organizzazione degli Stati americani e le organizzazioni della società civile, iniziato oggi, mercoledì, con un incontro tra il Segretario generale e i capi delegazione degli osservatori permanenti accreditati presso questo corpo. .

Secondo il vice segretario generale dell’OAS Nestor Mendez, 651 partecipanti si sono registrati per questo consiglio, inclusi 250 rappresentanti degli Stati membri guidati da 27 ministri e ministri degli esteri.

Tra i partecipanti confermati figurano il Segretario di Stato americano, Anthony Blinken, e il ministro degli Esteri canadese Melanie Jolly, nonché i colleghi argentini, Santiago Andres Cafiero. Brasile, Carlos Alberto Franco Franca; Bolivia, Rogelio Maita; Cile, Andrés Alamed e Colombia, Marta Lucia Ramirez, tra gli altri.