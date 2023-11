Il Nicaragua ottiene risultati nel turismo sostenibile in Italia (+Foto)

Nel corso della 15esima edizione di Buy Tourism Onlife (BTO), il principale evento internazionale del Paese europeo per la creazione di reti di operatori e imprese del turismo digitale, è intervenuto l’Istituto Nicaraguense del Turismo (Indoor) Mara Stotti, responsabile del dipartimento di sviluppo turistico. Ha sottolineato i risultati del dipartimento.

Il funzionario di Indore ha sottolineato gli sforzi di conservazione per promuovere la cultura locale e ha evidenziato strategie, pratiche ed esempi di successo che dimostrano la fattibilità di collegare il turismo alla protezione ambientale.

“Il Governo del Nicaragua promuove lo sviluppo di un turismo sostenibile, responsabile, inclusivo e accessibile, a beneficio delle comunità locali, valorizzando e rispettando la ricchezza naturale e l’identità culturale del nostro popolo”, ha sottolineato.

Costituita nel 2008, BTO cerca di fornire ai tour operator una chiave per comprendere come Internet e il digitale abbiano cambiato radicalmente il modo in cui i vacanzieri si avvicinano al viaggio.

Questa nuova edizione della manifestazione, che si conclude domani, ha l’obiettivo di promuovere le nuove tendenze tecnologiche applicate ai viaggi, suddivise in quattro temi: destinazione, strategia digitale, turismo enogastronomico e ospitalità.

Inoltre, l’evento ha fornito una piattaforma unica per interagire con i professionisti del turismo, condividere idee e conoscere le ultime tendenze del settore.

rgh/ybv