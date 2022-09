Il Nicaragua sostiene l’iniziativa di sviluppo globale della Cina (+ foto)

In una riunione ministeriale del “Gruppo di amici dell’iniziativa di sviluppo globale” promossa dal governo cinese, il ministro degli Esteri nicaraguense Denis Moncada ha definito la proposta costruttiva e positiva.

“Il Nicaragua condivide la visione strategica globale della Cina, mette in mostra le iniziative Belt and Road, lo sviluppo globale e costruisce e sviluppa la società umana più vicina con un futuro condiviso”, ha affermato Moncada durante l’incontro tenutosi a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Ha sottolineato che la nascita di un nuovo ordine internazionale multicentrico, giusto, equo, rispettoso e inclusivo è inesorabile in tempi di crisi sanitaria, economica, energetica e alimentare.

“Il governo del Nicaragua, in linea con la sua politica di interesse pubblico, ha aderito alle iniziative proposte dal presidente della Cina, Xi Jinping”, ha affermato il capo della diplomazia del Paese centroamericano.

In questo senso ha fatto riferimento alla cooperazione Sud-Sud, alla promozione e al sostegno del Fondo fiduciario delle Nazioni Unite per la pace; Così come l’istituzione di un centro di promozione per lo sviluppo globale.

Secondo Moncada, Nicaragua, Cina, America Latina e Caraibi contribuiscono con responsabilità e spirito di amicizia al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Ha aggiunto che favoriscono anche la promozione e la protezione dei diritti umani, così come “la difesa del pluralismo, la promozione dello sviluppo globale inclusivo e sostenibile, l’eliminazione della povertà e la riduzione delle disuguaglianze”.

“È un rapporto che rafforza e contribuisce a costruire un futuro migliore con lo sviluppo integrato dell’America e dell’umanità”, ha sottolineato il ministro degli Esteri del Nicaragua.

