Il Nord Italia vive una siccità “preoccupante”.

Questo contenuto è stato rilasciato il 22 marzo 2022 – 15:20

ROMA, 22 mar. (EFE) .- L’Italia attraversa da mesi una siccità particolarmente significativa al nord e nelle sue isole, suscitando “grande preoccupazione” tra esperti e agricoltori in vista dell’arrivo della prossima estate.

L’Istituto italiano per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA, in italiano) sottolinea che l’andamento delle precipitazioni e delle nevicate negli ultimi mesi è paragonabile a quello della “grave siccità” del 2017.

L’agenzia del Ministero del cambiamento ambientale ha avvertito che “se non si registrano precipitazioni adeguate ad aprile, ci sarà una significativa carenza di risorse idriche”.

Il problema è che l’inverno ha lasciato meno di un terzo della pioggia, e la situazione è peggiore al nord, dove le precipitazioni sono dimezzate, secondo uno studio dell’Associazione degli agricoltori pubblicato oggi in occasione della Giornata mondiale dell’acqua alle Nazioni Unite.

Particolarmente preoccupante è il bacino del fiume Po, che attraversa tutto il nord Italia e si unisce al mare Adriatico, e in alcuni luoghi il suo stato era di almeno trent’anni fa, ma lo sono anche alcuni laghi come il Como o il Maggiore in Lombardia. .

La siccità ha raggiunto anche Venezia, dove si prevede che le onde di domani abbasseranno il livello dell’acqua dello stagno di 50 centimetri e l’azienda di trasporto pubblico ha dovuto modificare temporaneamente alcuni percorsi poiché diversi canali non potevano passare.

Confocricoldura, organizzazione di agricoltori italiani, ha espresso la sua “grave preoccupazione” per la situazione attuale.

“L’agricoltura sta già cominciando a sentire gli effetti della siccità in un momento in cui deve far fronte all’attuale emergenza aumentando la produzione”, ha lamentato. EFE

gsm / signor / sì

© EFE 2022. La ridistribuzione e la ritrasmissione di tutto o parte dei contenuti dei Servizi di Efe è espressamente vietata senza il previo ed esplicito consenso di Agencia EFE SA.