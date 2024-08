Il nostalgico anniversario che Ariana Grande festeggia con i suoi fan sui social: il ritorno del brano My Everything – Music

A 31 anni, Arianna Grande Posso confermare che ha avuto un percorso artistico molto diversificato. Dalla recitazione alla musica. Cantante di “Non possiamo essere amici”. Ha affrontato molti tipi di progetti dall’età di otto anni fino ad oggi, Sempre aperto a qualunque cosa possa sorgere lungo il percorso.

Anche se può scioccare molti, Sono passati 10 anni da “tutto”l’album che ha segnato il lancio di Ariana come cantante. Sì, non hai torto. È passato un decennio dall’uscita di No. 1 like “Problemi”, “liberazione” o “bang bang”. Scopriamo come la festeggia il cantante.

My Everything è ricordato con affetto da Ariana Grande e dai suoi fan, un album che oggi compie 10 anni.

Ariana Grande non potrebbe essere più elettrizzata Sono grata ai suoi fan per averla aiutata a realizzare il suo sogno. “My Everything” segnò l’ascesa alla fama dell’americano, che era qui per restare nel mondo della musica, almeno per un po’ più a lungo.

Sono trascorsi 10 anni da quel 22 agosto 2014. Nonostante l’artista abbia regalato ai suoi fan altri momenti indiscussi, meravigliosi, Trovano impossibile dimenticare i numeri 1 che li hanno accompagnati in quel periodo.

Tra i commenti che si possono vedere sui social ci sono i seguenti: “Tutte le canzoni sono state un grande successo”, “Uno dei migliori album di sempre”, “ “Nient’altro che pop perfetto” Oppure “Pura nostalgia, sembra che fosse ieri”.

I primi due ti arrivano dritto al cuore

Per commemorare il decimo anniversario dell’inizio di questa era, Ariana Grande Ha postato l’annuncio nelle sue storie su Instagram. La cantante ha dichiarato sui suoi social network che da oggi è possibile ordinare digitalmente l’edizione deluxe di questo album, oltre all’apposita promozione. IL Uscite in vinile Verranno rilasciati a partire dal 26 agosto.

Nel 2021, il cantante di “One Last Time” ha deciso di fare qualcosa di speciale per il settimo anniversario di quello stesso album. Lo era Due canzoni Quelli che aveva licenziato in quel momento, li ha chiamati “Così vicino” e “Cadillac Song”Come se fossero frecce puntate al cuore dei loro amanti. Nella prima, si tuffa in una piscina per raccontare il dolore e la complessità che deriva dall’innamorarsi di un caro amico. Nel secondo, si è concentrato sulla felicità passata dopo la fine del film d’amore.

Una vita dedicata all’arte

Arianna Grande Non si tira indietro davanti a nessuna sfida. Ce lo ha dimostrato durante tutta la sua carriera artistica fino ad oggi. Quando era ragazzina, ha debuttato in un teatro per bambini a Fort Lauderdale, in Florida, dove era Ha recitato in film come Annie, Il mago di Oz e La bella e la bestia. Ecco perché sono rimasti affascinati dal fatto che il loro primo passo sul grande schermo sia stato in “Wicked: Parte 1”.

Successivamente, ha continuato a tentare la fortuna fino all’età di sedici anni Nel 2009, ha partecipato alla sitcom “Victorious” su Nickelodeon.. Qui si è tinta i capelli di rosso, donando al suo personaggio, Kat, uno dei look più iconici del canale. Molti membri della Generazione Z l’hanno incontrata in questo show, che ha seguito l’esempio Molto attento ai tuoi prossimi passi. Il successo della prima stagione della serie non significava che Ariana avrebbe lasciato da parte il mondo del canto.

In questa occasione ha colto l’occasione Continua ad allenare la tua voceCiò l’ha aiutata ad apparire nella colonna sonora della serie di cui faceva parte nel 2011. Grazie ai video che ha pubblicato su YouTube con cover di canzoni, ha potuto continuare ad avere più opportunità. Un esempio di ciò è stato Collaborare con Mika nella canzone popolare. Dopo il suo album di debutto Yours Truly, la cantante ha scoperto che questa musica è ciò a cui si dedicherà negli ultimi anni e il resto è storia.