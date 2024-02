Il nostro altoparlante più venduto è di Bose e ha una qualità imbattibile per questo prezzo

Il produttore americano è una delle aziende leader nel mercato dell'audio professionale e privato.

Questo altoparlante Bose offre potenza e chiarezza nella sua forma più pura, utilizzando quasi senza cavi

Se ami Acquista una soundbarConsiglio di cercare nel catalogo dei principali marchi. Il capo è Uno dei migliori produttori premium Quale potrete scegliere, è un passo avanti rispetto a Sony, JBL o Samsung in termini di suono, e poco a poco potrete configurare il vostro apparecchio home theater a vostro piacimento.

Ecco perché oggi vorrei consigliarlo Soundbar TV Bose, il membro più giovane della famiglia. Il suo prezzo ufficiale è di circa 300 euro, ma lo abbiamo visto in molteplici offerte Meno di 200 euro. È un ottimo bar al quale è possibile aggiungere successivamente un subwoofer wireless Bose e altoparlanti surround separatamente per completare la dotazione.

Perché acquistare questo altoparlante Bose?

La soundbar Bose TV è un Barra audio a 2.0 canali Misura 60 cm di larghezza, 5 cm di altezza e 10 cm di profondità, quindi può essere facilmente posizionato su qualsiasi mobile o scaffale. Il suo design è elegante e discreto, con un tocco finale Nero opaco e una rete metallica ricoprono i tre altoparlanti Contiene: due gamme complete per i canali sinistro e destro e una gamma alta per il canale centrale.

Collegarsi alla TV è molto semplice, basta scegliere tra tre opzioni: HDMI, ottico digitale o ausiliario (jack da 3,5 mm). Il più consigliato è HDMI, perché ti consente di utilizzare il telecomando della TV per controllare il volume del bar.

Il bar comprende anche a Porta USB per aggiornamenti firmware E un'uscita subwoofer se desideri aggiungere più bassi alla tua esperienza audio. Include anche Connessione Bluetoothcosì potrai riprodurre la tua musica preferita da qualsiasi app o servizio di streaming dal tuo smartphone.

Il suono dell'altoparlante della Bose TV è sorprendentemente buono per le sue dimensioni Potenza 30 W RMS e risposta in frequenza da 65 Hz a 20.000 Hz. Il dialogo si sente in modo chiaro e chiaro grazie all'altoparlante centrale e alla modalità dialogo, che migliora le voci e riduce il rumore di fondo.

La Bose TV Soundbar è la soundbar ideale per chi cerca un notevole miglioramento nell'audio della propria TV. Senza complicarti la vita o spendere molti soldi. Oggi è la soundbar più venduta attualmente su Amazon, superando gli altri dispositivi Sony e aggiungendone ancora di più 5600 recensioni con un punteggio di 4,6 su 5.

