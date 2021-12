Il numero di persone che soffrono la fame è aumentato nella regione Asia-Pacifico

Roma-. Il numero di persone che soffrono la fame in Asia e nel Pacifico è aumentato di oltre 50 milioni dall’arrivo del COVID-19, secondo un rapporto congiunto FAO/UNICEF pubblicato qui oggi.

Il rapporto dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) e del Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia (UNICEF), evidenzia che la situazione della sicurezza alimentare e della nutrizione nella regione è peggiorata e che oltre 375 milioni di persone hanno dovuto affrontare la fame nel 2020, e oltre 54 milioni in più rispetto all’anno precedente.

Una dichiarazione dell’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura dell’Asia-Pacific Regional Panorama of Food Security and Nutrition 2021 afferma che in quella parte del mondo a più di un miliardo di persone è stato negato cibo adeguato nel 2020, con un aumento di quasi 150 milioni. In un solo anno.

Allo stesso modo, i commenti al testo suggeriscono che l’alto costo di una dieta sana e i livelli costantemente elevati di povertà e disparità di reddito mettono le diete sane al di là della portata di 1,8 miliardi di persone.

Il Covid-19 ha esacerbato il trend negativo osservato nella regione negli ultimi anni, nella riduzione del numero di persone denutrite e nella prevalenza di alcuni indicatori nutrizionali, come l’arresto della crescita nei bambini di età inferiore ai cinque anni.

Il rapporto riconosce che la situazione avrebbe potuto essere peggiore “se non fosse stato per la risposta dei governi e le imponenti misure di protezione sociale che hanno attuato durante la crisi”.

Pensa anche che per ricostruire ambienti alimentari migliori, i futuri sistemi agroalimentari dovranno fornire una produzione migliore, una migliore nutrizione, un ambiente migliore e una vita migliore.

Sia la FAO che l’UNICEF concordano sul fatto che l’approccio dovrebbe mirare alle esigenze dei piccoli agricoltori familiari e delle popolazioni indigene della zona.

Suggeriscono inoltre che le diete dovrebbero dare la priorità ai bisogni nutrizionali dei gruppi vulnerabili, compresi i bambini e le giovani donne.