Il nuovo album di Post Malone “Austin” arriva il 28 luglio | musica

Da allora non è passato quasi un anno Post Malone Ha messo in vendita il suo ultimo disco Twelve Carat Toothache e il rapper americano aveva già pronto il suo successore. Come confermato dai suoi social network, il suo quinto album si intitolerà Austin Sarà messo in vendita prossimamente 28 luglio.

Prima che ciò accada, verrà presentato in anteprima il suo quinto album in studio Una seconda canzone si chiama lutto Questo riassume lo spirito di questo nuovo viaggio musicale. La premiere avrà luogo dopo 19 maggio. Un LP in cui l’artista stesso riconosce di aver affrontato le sfide più grandi della sua carriera.

“Sono orgoglioso di annunciare il mio nuovo album chiamato ‘Austin’ che uscirà il 28 luglio. Tutto questo è stato uno dei dischi più stimolanti, gratificanti ed emozionanti su cui abbia mai lavorato. Sento che incarna chi sono come uomo e come artista. In questo momento. Grazie a tutti per la vostra pazienza e grazie per essere stati con me nei momenti più difficili. Vi amo così tanto e sono pronto a festeggiare con tutti voi. Rallegratevi e continuate diffondere l’amore”.

Attraverso il suo canale Instagram ufficiale, ha caricato, come un diario, alcune delle esperienze che ama di più di questo disco: “È stata una delle musiche più divertenti che abbia mai creato, nonché la più stimolante e quella che ha dato io il più gratificante. Almeno per me. Ho cercato di spingermi oltre e fare qualcosa di veramente figo. Ho suonato la chitarra in ogni canzone del disco ed è stato davvero divertente. Sono davvero entusiasta di condividerlo con te “.

Come risultato di quell'autenticità e di quell'esperienza personale che sembra trovare, Post Malone ha deciso di intitolare il suo album a se stesso perché nella vita reale il rapper è conosciuto come Austin Richard Post. Il musicista ha anche confermato che anche la canzone Chemical, che ha pubblicato a metà aprile, farà parte dell'elenco finale delle canzoni per questo lavoro.

Per ora, dovremo aspettare per scoprire i nomi delle loro nuove creazioni e se l’album includerà eventuali collaborazioni a sorpresa. Perché tutti indicano Bad Bunny come potenziale ospite dopo la loro unione al Coachella 2023 nonostante non sia andata bene come si aspettavano.