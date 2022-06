Il nuovo Apple CarPlay domina tutti gli schermi

Il Sistema operativo Apple CarPlay di nuova generazione Salta in avanti per compensare il terreno e superare il suo principale concorrente, Android Auto di Google. A partire dal 2023 sono apparsi i primi modellini di auto Aggiornamento approfondito per Apple CarPlaynella misura in cui diventa Il sistema operativo che vediamo su tutti gli schermi dell’auto È integrato nell'”hardware” e nel “software” del veicolo per controllare alcune delle sue funzioni.

Apple ha annunciato le modifiche a CarPlay su Conferenza annuale degli sviluppatori WWDC Si è tenuto presso la sua sede di Cupertino (California, USA) con il pubblico per la prima volta due anni dopo che si è tenuto esclusivamente online.

CarPlay in tutta la cabina di pilotaggio

Negli ultimi mesi, CarPlay ha funzionato Uno svantaggio rispetto ad Android Auto dovuto all’integrazione di più applicazioni e lavori tramite il sistema operativo del veicolo di Google. Con l’aggiornamento ora annunciato, CarPlay risolve parte del deficit accumulato E fai un passo avanti per diventare un fornitore completo di cabina di pilotaggio digitale per le case automobilistiche.

Il nuovo CarPlay avrà la capacità di adattarsi a schermi multipli e più grandi con un sistema più flessibile e modulare utilizzando “elementi UI” che consentono di occupare l’intera superficie degli schermi, che nell’ultima generazione di auto avanzate copre l’intero schermo . Pannello.

Il produttore dell’iPhone garantisce che l’aggiornamento di CarPlay offrirà un'”esperienza uniforme” su tutti gli schermi con contenuti pertinenti. Le immagini che Apple ha presentato alla conferenza con le sue creazioni mostrano che CarPlay aspira a diventare l’unico sistema operativo visibile e non solo un complemento su uno schermo, come lo è ora. L’azienda parla di “profonda integrazione con l’hardware dell’auto”, che consentirà a un utente CarPlay di controllare la radio, cambiare la temperatura o ottenere informazioni sulla velocità dell’auto senza uscire dall’ambiente dell’applicazione Apple.

Trattative con i produttori

“Le auto sono cambiate molto con schermi più alti e più schermi. C’è un’opportunità per l’iPhone di svolgere un ruolo più importante. Abbiamo lavorato con le case automobilistiche per reinventare l’esperienza in auto su tutti gli schermi per il guidatore”, ha affermato. Emily Schubert, Director of Vehicle Experience Engineering di Apple, ha notato l’alto grado di penetrazione del mercato con il 98% delle auto vendute negli Stati Uniti con CarPlay disponibile. Secondo Schubert, il 78% degli utenti ha annunciato che avrebbe confrontato un’auto solo con CarPlay. “È un lavoro necessario”, ha detto.

Apple sta negoziando l’integrazione di CarPlay con un lungo elenco di produttori tra cui Ford, Renault, Porsche, Audi, Mercedes, Volvo, Nissan, Lincoln, Infiniti, Polestar, Honda e Jaguar Land Rover.