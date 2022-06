Il nuovo ASUS ROG Delta S Wireless si lascia alle spalle i cavi

ASUS ha appena annunciato un aggiornamento per una delle sue cuffie da gioco più popolari Il nuovo arrivo di ROG Delta S Wirelesspresentato sotto il design wireless per diventare Le prime cuffie wireless dual-mode di ROG Tramite un ricevitore USB-C da 2,4 GHz a bassa latenza e Bluetooth, che ci consentirà di collegarli allo stesso modo a qualsiasi PC, console e dispositivo mobile compatibile.

Troviamo il mantenimento di un design identico al modello cablato Comodi cuscini a D e finiture in pelle e tessuto a rete, Riduce le aree di contatto e migliora il comfort che sarà basato su un telaio solido ma leggero che pesa solo 318 grammi.

Pertanto, ROG Delta S Wireless ha Driver esclusivi ASUS da 50 mm Essence In ogni auricolare per un suono più dettagliato senza distorsioni. L’angolo del driver è regolato di 12° per dirigere il suono direttamente nel condotto uditivo per un suono e un comfort migliori. anche, Design a camera sigillata con tecnologia ROG Hyper-Groundingche utilizza un circuito stampato multistrato e un design speciale per evitare le interferenze elettromagnetiche per fornire un suono più puro, più stabile e privo di disturbi.

Anche se, ovviamente, questa non sarà l’unica novità di queste cuffie, che includono anche Microfoni Beamforming AI nascosti con cancellazione del rumore AIche consente una comunicazione vocale chiara, offrendo agli utenti i vantaggi delle cuffie wireless con microfoni nascosti senza compromettere la qualità della chiamata vocale.

Inoltre, l’intuitivo software Armory Crate offre agli utenti opzioni di controllo e personalizzazione complete per quanto riguarda la cancellazione del rumore AI, i profili audio e altre impostazioni per consentire agli utenti di personalizzare le cuffie per adattarsi a un’ampia varietà di giochi e scenari.

Infine, per completare l’esperienza wireless, Delta S Wireless Durata della batteria fino a 25 ore, con supporto per la ricarica rapida Fornisce fino a 3 ore di utilizzo con soli 15 minuti di ricarica, permettendoci di rimanere immersi con interruzioni minime.