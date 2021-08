Il nuovo “Call of Duty” viaggerà nella seconda guerra mondiale dal 5 novembre | videogiochi | intrattenimento

Il videogioco consentirà agli utenti di cambiare il corso della guerra che ha cambiato il mondo con tocchi futuristici.

Call of Duty: Vanguard È il titolo del remake di questa popolare serie di videogiochi di guerra in prima persona, che sarà in vendita in tutto il mondo il 5 novembre e vedrà i giocatori viaggiare nel passato per partecipare alla seconda guerra mondiale.

Sviluppato da Vanguard e pubblicato da Activision, Call of Duty: Vanguard Consentirà agli utenti di invertire le sorti della guerra che ha cambiato il mondo con tocchi futuristici, sperimentare il nuovo Warzone perfettamente integrato e visualizzare l’enorme contenuto che rende questo titolo uno dei titoli più attesi dell’anno, riporta Activision in una nota.

Ci sarà un pacchetto molto completo nelle modalità campagna, multiplayer online e zombi cooperativa.

I giocatori potranno anche assistere alle origini delle forze speciali mentre la storia cambia e formano la Task Force 1 in una campagna narrativa su larga scala della seconda guerra mondiale che attraversa i fronti orientale e occidentale dell’Europa, del Pacifico e del Nord Africa.

La modalità multiplayer includerà venti mappe diverse, mentre gli amanti degli zombi sperimenteranno un vero e proprio gioco di non morti.

La modalità campagna introdurrà una mappa inedita, una modalità di gioco completamente rivista e migliorata e nuove esperienze.

Call of Duty: Vanguard Pronto a offrire una straordinaria varietà di esperienze di gioco all’intera community di Call of Duty.

L’ampiezza dei contenuti di Vanguard è il segno distintivo del titolo, con più mappe multiplayer che mai e il primo crossover di zombi nella storia di Call of Duty”.

Sebbene la sua data di uscita sia stata fissata per il 5 novembre, Call of Duty: Vanguard Ora disponibile per il pre-ordine su tutte le piattaforme per essere rilasciato su: PlayStation 5, PlayStation 4 e Xbox Series X | S, Xbox One e PC tramite Battle.net. (e)