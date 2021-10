Il nuovo carrello di Lidl che non occupa spazio (ed è già venduto online)

Lidl offre un cesto portabiancheria “pieghevole” per la vendita rapida Venduto online. La catena di supermercati tedesca lo descrive Prodotto principale Come “Portabiancheria Pieghevole con Telaio Fisso e Manici Antiscivolo Integrati”, è uno strumento molto utile per l’uso quotidiano e non occupa molto spazio.

Il cestino, che è “facilmente ripiegabile”, contiene un file Prezzo 12,99 € È disponibile in tre colori: grigio, rosa e verde. Inoltre, secondo la catena di supermercati, l’oggetto ha Capacità approssimativa 17 litri. E queste sono le misure del cesto aperto: 50 x 37,5 x 26,5 cm, anche se piegato si riduce a 7,6 cm

In ogni caso va tenuto presente che il prezzo del carrello, se acquistato online, deve aggiungere 3,99 euro alle spese di spedizione, e che il prodotto non è distribuito alle Isole Baleari, Isole Canarie, Ceuta e Melilla.

Una settimana fa, Lidl ha annunciato che sta rafforzando il suo impegno per la sostenibilità consentendo di fare a meno di una ricevuta di acquisto fisica, che Risparmierà 39.000 chilogrammi di carta all’anno. Nello specifico, la catena di supermercati ha attivato un’opzione nella sua “app” Lidl Plus affinché i suoi clienti possano Abbandona la stampa del biglietto cartaceo nella scatola Ha esclusivamente la versione digitale come garanzia di acquisto.

Questa funzionalità è attualmente disponibile per gli utenti Lidl Plus nelle Isole Canarie, anche se la società prevede di espanderla presto nel resto della Spagna. Una volta attivata questa funzione a livello nazionale, Lidl può smettere di stampare fino a 60 milioni di biglietti all’anno, Equivalente a più di 12.000 km o 962.000 metri quadrati di carta (in modo che la distanza tra Madrid e Tokyo sia coperta o la superficie di 134 campi da calcio, rispettivamente).