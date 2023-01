Il nuovo concept Audi è previsto

Dal 2021, Audi ha deciso di mostrare il suo futuro di design con una serie di concetti altamente all’avanguardia, ciascuno con una forma e una filosofia del corpo diverse. il Audi Grandsphere Ha cercato di essere una berlina di lusso in futuro e si è parlato della sua anticipazione della prossima Audi A8 Audi skysfera Era un’auto elettrica interessante che poteva allungare il suo corpo a piacimento e Audi UrbanSphere Una proposta di monovolume urbano capace di offrire ampi spazi e comfort all’interno.

proprio adesso Audi sta preparando un quarto membro, chiamato Activesphere, che promette di essere una sorta di anello mancante tra una coupé a quattro porte e un crossover dal design molto elegante e futuristico. Perché le loro prime foto ci vengono mostrate sotto forma di teaser.

AudiL’auto e l’autista

Crossover Fratello della Grandesfera

La sua silhouette lunga e slanciata con il cofano corto e i fari sottili e incassati ricorda inevitabilmente il grande cofano di un’Audi., solo in questo caso il corpo è leggermente più alto del suolo. Particolarmente sorprendente è il tetto leggermente inclinato nella parte posteriore, che garantirà un design sorprendente senza rinunciare a un interno spazioso e accogliente.

Certo, come nel caso dei suoi fratelli Avrà una meccanica completamente elettrica e una chiara attenzione alla guida autonoma, non solo per la sua tecnologia avanzata, ma anche per il design degli interni.che, come i suoi fratelli, si sforzerà di essere uno spazio in cui ti senti più a casa che un luogo di guida tradizionale.

Lancio imminente

Come previsto in questo teaser, non ci vorrà molto per scoprire il resto dei dettagli di design e tecnologia del nuovo concept Audi Activesphere, visto che La premiere è prevista per giovedì prossimo, 26 gennaioCioè, in meno di una settimana.

AudiL’auto e l’autista