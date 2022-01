Il nuovo display di Apple costerà circa $ 2.500 e completerà il Pro Display XDR, secondo Gurman.

Abbiamo aspettato per molto tempo un sostituto per il nostro display Apple Thunderbolt fuori produzione. Uno schermo che, senza avvicinarsi alla qualità (e al prezzo) di Pro Display XDR, ci permette di godere Schermo esterno con garanzie rappresentate dal logo Apple. Uno schermo sta prendendo forma, se le recenti indiscrezioni sono vere.

Sostituzione dello schermo Thunderbolt

In ciò Ultimo bollettino settimanaleIl primo del 2022, Mark Gorman ha affermato che Apple stava lavorando su un display esterno Costerà “circa la metà” del costo di un Pro Display XDR. Questa sarebbe una schermata che quindi non va intesa come Pro Display v2.

Gorman dice che “Aspetta” che questo nuovo schermo arrivi l’anno prossimo, senza fornire ulteriori dettagli sul fatto che le informazioni siano prive di fonte o un’ipotesi basata sui dati che abbiamo da questo monitor. In ogni caso, il reporter di Bloomberg continua a darci più informazioni di quella che potrebbe essere la nuova versione di Thunderbolt Display.

Ricordiamo che, il mese scorso, già Gorman Parlaci di questo nuovo schermo. a basso costoPossiamo usarlo con un iMac, ad esempio, o per estendere il desktop del nostro MacBook Pro.

“Penso che il display a basso costo sarà un prodotto popolare per coloro che desiderano aggiungere uno schermo più grande al loro nuovo MacBook Pro senza spendere l’equivalente di un acconto per un’auto di lusso con Pro Display XDR. A questo punto, il costo per progettare questo è probabile che il display venga ridotto. E con alcune modifiche e forse una leggera diminuzione della luminosità, Apple potrebbe avere uno schermo di qualità simile (con dimensioni leggermente più piccole) forse a circa la metà del prezzo.”

Questa informazione è completa Che abbiamo visto lo scorso dicembre, dove Dylandkt ha parlato di come è fatto LG, o meglio di testare alcuni degli schermi che Apple sembra stia sviluppando. Dei tre schermi di cui stiamo parlando, è possibile pensare che alcuni siano per il presunto iMac Pro da 27 pollici, mentre il resto Potrebbero anche trasformarsi in uno schermo Apple Che molti di noi vorrebbero davvero vedere sul mercato.

La verità è che l’avventura di Apple con gli schermi è stata quantomeno strana. Il vecchio Apple Thunderbolt Display era un’ottima scelta per poter estendere il desktop dei nostri computer o per montare un computer accanto a un Mac mini utilizzando esclusivamente hardware Apple. Molto tempo dopo la sua pausa, Apple ha introdotto alternative di terze parti e in seguito ha introdotto Pro Display XDR, uno schermo che, come abbiamo visto all’epoca, era destinato a un pubblico completamente diverso. Vedremo, quindi, come Apple intende darci uno schermo che, per quanto ne sappiamo, avrà all’incirca la qualità di un Pro Display e la metà del suo prezzo.