Il nuovo film del regista di “Your Name” può essere visto nei cinema di tutto il mondo… e c’è già una data di uscita!

Lo sappiamo già Makoto Shinkai Sta già finalizzando i dettagli del suo nuovo progetto”,Suzumi no TojimariL’anime uscirà in Giappone l’11 novembre, ma oggi ne abbiamo notizia Rotolo croccante Si occuperà della distribuzione nelle sale in tutto il mondo.

Diretto al cinema all’inizio dell’anno

Crunchyroll ha confermato oggi che saremo in grado di vedereSuzumi no TojimariNelle sale distribuiranno il film in tutte le regioni tranne l’Asia. In America Latina, Australia, Nuova Zelanda, Medio Oriente, Africa e alcune parti d’Europa, collaborerà con Sony Pictures Entertainment per questa distribuzione.

Una data esatta per il film anime non è stata ancora confermata, ma è stata annunciata Arriverà all’inizio del 2023quindi potremmo essere in grado di indicare una premiere durante il primo trimestre dell’anno.

Al momento non sappiamo nulla di concreto sul doppiaggio spagnolo, ma dato che ‘Jujutsu Kaisen 0’ arriverà nella versione originale e doppiata e somiglia anche a ‘Dragon Ball Super: Super Hero’, possiamo supporre che ‘ Suzume no ‘Tojimari’ ce l’avrà anche un nuovo doppiaggio.

Oltre a far uscire il film in autunno, è stato anche confermato “Suzume no Tojimari” avrà il suo nuovo adattamento. Shinkai fa lui stesso il romanzo come ‘Il tuo nome“sì”tempo con te‘, con la nuova versione in vendita in Giappone il 24 agosto.

Segue “Suzume no Tojimari” Suzumi, un adolescente trova una strana porta in mezzo ad alcune rovine. La giovane donna è attratta da lei e, quando la apre, altre porte iniziano ad aprirsi attraverso il Giappone, scatenando ogni tipo di disastro. Per evitare che accadano ulteriori tragedie, Suzumi deve chiudere tutti questi cancelli.