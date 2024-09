Il nuovo iPad Air da 13 pollici con chip M2 scende di prezzo in questa offerta Amazon

È giunto il momento di rinnovare il tuo tablet? Questa è una delle migliori opzioni di acquisto

L’iPad Air di Apple è in vendita

Il mercato offre un gran numero di alternative e questo è uno dei migliori tablet del 2024. Apple controlla da molti anni il settore con il pugno di ferro e la sua ultima gamma di prodotti iPad Aria Completamente rivoluzionario nelle sue caratteristiche. Ora il modello da 13 pollici è più economico.

Condividiamo un’offerta di Amazon per l’iPad Air da 13 pollici con chip M2. Un tablet con specifiche tecniche da sogno, un design curatissimo ed un prezzo fortemente scontato. Su Aliexpress è disponibile a 1452 euro Nella sua versione da 256 GB possiamo trovarlo su Amazon 899 euro Con uno sconto molto interessante del 5%.

L’iPad Air 2024 avrà un grande sconto

iPad Air è dotato di un chip M2 Combina potenza e portabilità in un design elegante. Apple ha lanciato per la prima volta nella storia il modello iPad Air da 13 pollici e il suo schermo è un Liquid Retina che fornisce… 2360 x 1640 pixel. Ciò garantisce un display chiaro e colorato, con supporto per tecnologie come True Tone e P3 Wide Color Gamut, che lo rendono ideale per consumare contenuti multimediali o lavorare su attività visive.

Per quanto riguarda le sue prestazioni,… Chip M2 È il protagonista dell’iPad Air, lo stesso che si trova in alcuni dei Mac più recenti. Questo chipset include una CPU a 8 core, che offre prestazioni straordinarie sia nelle attività quotidiane che nelle applicazioni più impegnative. accanto a, La GPU a 10 core ti consente di lavorare con la grafica senza problemiIl che lo rende un’ottima scelta per coloro che lavorano nel montaggio video o nella progettazione grafica. C’è anche un motore neurale a 16 core, che migliora le funzioni di intelligenza artificiale e apprendimento automatico.

iPad Air M2 è compatibile con la Apple Pencil di seconda generazione, rendendolo un dispositivo ideale per artisti e designer. Inoltre, offre Supporto per tastiera magicaTrasformandolo in una sorta di laptop leggero per attività di produttività. In termini di connettività, dispone di Wi-Fi 6 e di una versione abilitata per 5G, garantendo una connessione veloce e stabile in ogni momento.

Specifiche tecniche

Nella tabella seguente potete scoprire tutte le specifiche tecniche hardware dell’iPad Air 2024:

iPadAir2024 Dimensioni 24,76×17,85×0,61 centimetri

28,06×21,49×0,61 centimetri peso 461 grammi colori Grigio siderale, bianco stella, magenta e blu uno schermo Retina liquida da 11″ o 13″. Tecnologie dello schermo True Tone, ampia gamma di colori (P3), laminazione completa, pellicola antiriflesso Massima luminosità 500 lumen precisione 11″: 2.360 x 1.640 pixel a 264 pixel/immagine

13″: 2.732 x 2.048 pixel a 264 pixel/immagine Processore m2 ariete 8GB Sistema operativo Sistema operativo dell’iPad 17 magazzinaggio 128, 256, 512 GB e 1 TB Fotocamera posteriore 12 megapixel Fotocamera frontale Ultra grandangolare da 12 MP La mia voce Altoparlanti stereo orizzontali batteria Fino a 10 ore Sensori principali Tocca l’ID Matita di mela Apple Pencil USB-C e Apple Pencil Pro Connettore intelligente SÌ

Ora che conosci tutti i dettagli sull’iPad Air 2024, è tempo di decidere se vale la pena acquistare la nuova generazione di questo modello o se preferisci optare per quello. L’iPad 2022 è molto più economico (390 euro). La scelta è tua!

È sicuramente uno dei migliori tablet disponibili sul mercato. Ci piace molto il suo design e ora che c’è una versione da 13 pollici, ne vale davvero la pena perché è più leggero dell’iPad Pro da 13 pollici. Inoltre, il chip M2 ha prestazioni sorprendenti.

