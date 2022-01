Il nuovo iPhone SE 3 potrebbe partire alla fine di aprile o all’inizio di maggio, secondo indiscrezioni sulla catena di approvvigionamento

Secondo tutte le indiscrezioni, ci aspettiamo che Apple rilasci la nuova versione iPhone SE 3 Questa primavera. Tuttavia, la primavera copre un lungo periodo di tempo Non sappiamo la data esatta del tuo arrivo. Tuttavia, recenti indiscrezioni dalla catena di montaggio ci parlano di fine aprile o inizio maggio.

Possibile parola chiave a metà aprile

Secondo fonti consultate dalla filiera, Ross Young, analista di Display Supply Chain Consultants, conferma che la filiera avviare la produzione di lastre per questi nuovi iPhone. Sulla base di queste informazioni, Young lo calcola La produzione stessa di iPhone inizierà a marzo. Il che a sua volta ci porta a considerare un rilascio durante la seconda metà di aprile o l’inizio di maggio.

Le informazioni corrispondono al file Inserito dallo stesso Mark Gorman, in cui si afferma che Apple terrà una parola chiave virtuale a marzo o aprile per annunciare la nuova iPhone SE 3 e il nuovo iPad Air. Guardando i dati della catena di approvvigionamento ed entrando nel regno delle congetture, sembra che l’evento di lancio possa continuare Più vicino all’inizio o alla metà di aprile che alla fine di marzo.

In ogni caso, ricordiamo che tra la presentazione e la vendita del dispositivo possono passare alcune settimane. Detto questo, la verità è che non avremo altra scelta che farlo Attendi l’invito a questo evento Per avere informazioni chiare sui piani dell’azienda.

Ci sono ancora molte incognite da risolvere riguardo a questo evento primaverile. Tra l’altro Non sappiamo cos’altro può offrire Apple Durante quello. L’iPad Air e l’iPhone SE 3 sono senza dubbio i più interessanti, ma, almeno a prima vista, non sembra che riempire completamente Keynote. È senza dubbio una buona notizia.

