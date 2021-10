Il nuovo logo di Bandai Namco non ha lasciato indifferente la community e hanno iniziato ad arrivare i meme

Per lo sgomento di molti suoi fan, lo slogan Bandai Namco Sarà ridisegnato il prossimo anno (Sarà utilizzato nell’aprile 2022). Secondo la nuova società Rappresenterà il tuo scopo per servire “Divertimento per tutti a venire.”.

occupazione Comunicato stampa pubblicato da Bandai NamcoEditore ha detto: “Il nostro motto La corrente riflette la fusione di Bandai e NamcoNato dalla fusione delle due società. Sarà sostituito da Un nuovo logo che riflette il nostro nuovo obiettivo”..

Varianti del nuovo logo Bandai Namco.

Mentre l’azienda è entusiasta della strada da seguire, I suoi fan sono un po’ meno simili. Scorrendo i social media, non è difficile trovare persone critiche nei confronti dei nuovi materiali di marketing. Mentre alcuni fan Hanno criticato il design semplicistico del loro logo, altri sono stati più diretti Insieme a le tue risposte:

Bandai Namco è l’ultima vittima della semplificazione… Il gioco dei loghi aziendali sembra il futuro pic.twitter.com/9IHCj7jKYi – TheNCSmaster (TheNCSmaster) 1 ottobre 2021

D’altra parte, Il design del logo non è l’unica cosa con cui le persone lottano. Nuovo logo dell’editore “Divertimento per tutti in futuro”è stato criticato Quando la gente si chiedeva come qualcosa di divertente potesse sembrare così semplice. Altri membri della comunità Non sono d’accordo con la scelta delle parole Dello stesso editore, e Chiedi a un fan Se impostato con il testo predittivo.

Come rappresenta lo slogan “Fun for All in the Future” quando suona così noioso? – Potere Jusho (@PowerJusho_KH13) 1 ottobre 2021

Bandai Namco ha detto “Dobbiamo inventare un nuovo logo accattivante!!!” “Cominciamo con la parola ‘divertimento’ e vediamo quale testo predittivo viene fuori!!!”, ha detto il dipartimento marketing. pic.twitter.com/EYSiR81rFN – Mike Rose (@RaveofRavendale) 1 ottobre 2021

Se guardiamo a cosa dicono gli utenti spagnoli, alcuni utenti hanno provato a capirlo Come saranno gli attuali giochi Bandai Namco? con il nuovo logo. Altri associano, direttamente, lo stile del logo Tuttavia, alcune offerte. e altri… beh, Erano più “creativi”…

Bandai Namco | Ecco come funzionano le nuove copertine dei giochi Tweet incorporato Con il nuovo logo! pic.twitter.com/Sn6pnH7uWX – Podcast MemoryCard (+ = ••) (MemoryCardUCA) 1 ottobre 2021

Bandai Namco cambia logo. Avanti, signora! Per prenderlo da me! pic.twitter.com/MENIzmwdvT – Acekone (@Acekone1) 1 ottobre 2021

Resta da vedere se le persone si adatteranno o meno al nuovo logo. però, Bandai Namco afferma che il logo è stato progettato apposta. La società ha parlato di diverse modifiche al suo logo come parte della sua dichiarazione.

Forma a fumetto del nuovo logo “Fukidashi” in giapponese, Esprime la capacità del marchio di connettersi con persone di tutto il mondo E ispirali con grandi idee”.La società dice. “il panino Rappresenta anche la cultura manga in Giappone Che è diventato molto popolare ovunque. Il logo rappresenta la nostra determinazione a connetterci con i fan di tutto il mondo, connetterci con i nostri fan e creare intrattenimento esclusivo Bandai Namco. eIl colore viola usato come colore di un elemento non rappresenta solo la diversitàCrea anche un’impressione brillante e divertente ed è facile da riprodurre.”.

Bandai Namco afferma che il loro nuovo obiettivo è stato sviluppato Sulla base di sondaggi interni ed esterni, nonché attraverso discussioni con dipendenti in tutto il mondo. “Essenziale per il nostro scopo”L’azienda spiega ‘è l’idea di contatto e Lavorare insieme per creare cose. Bandai Namco Entertainment connette i fan di tutto il mondo. Portando divertimento alle persone ovunque, mettiamo sorrisi sui loro volti e Li aiutiamo a essere felici. Ecco perché Bandai Namco esiste”.