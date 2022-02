Il nuovo Oppo Find X5 Pro, l’ammiraglia monta una fotocamera Hasselblad

azienda cinese OPPO Diverse settimane fa è stato annunciato che oggi presenterà i suoi nuovi telefoni cellulari di fascia alta, in cima ai quali c’è il nuovo Oppo Find X5 Pro, un telefono le cui caratteristiche ci sono state tutte mostrate, grazie a un gran numero di fughe di notizie . Adesso finalmente sappiamo che è tutto ufficiale, visto che oggi è stato presentato ufficialmente questo nuovo top di gamma. Sapremo tutto ciò che questa interessante parte di gamma che punta al top ha da offrirci, soprattutto per la sua fotocamera, che soprattutto ci presenta con grande attrattiva la prima fotocamera Hasselblad dell’azienda cinese.

Forza top di gamma

Senza dubbio, questo telefono è stato rilasciato con una scheda tecnica che elimina il singhiozzo. Partendo da un grande schermo, LPTO AMOLED da 6,7 ​​polliciInoltre, una frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz. È protetto da Corning Gorilla Glass Victus, il vetro più resistente oggi. Ovviamente, la potenza è più che sufficiente, perché ha un processore Snapdragon 8 Gen 1, che è il processore più potente attualmente tra i telefoni cellulari Android.

Telefonare entro fino a 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione interno. Il telefono ha anche un raffreddamento avanzato per prevenire il surriscaldamento. Ma senza dubbio, il clou di questo telefono è la fotocamera, che per la prima volta porta il prestigioso logo Hasselblad sul retro, poiché le due società hanno collaborato per creare la migliore fotocamera possibile con un’esperienza di calibrazione del colore per la fotografia d’autore.

Questa fotocamera ha ancora un sensore Sony da 50 MP, accompagnato da 50 megapixel ultra grandangolaree teleobiettivo da 13 megapixel. Per migliorare le prestazioni della fotocamera in tutte le situazioni, Hasselblad ha utilizzato la NPU Oppo Marisilicon X, un processore che fa ampio uso di reti neurali e intelligenza artificiale. La fotocamera frontale è da 32 MP, quindi ha un’alta risoluzione.

La batteria ha una grande capacità di 5000 mAh, e questa volta scatena la ricarica più veloce di Oppo, con Potenza 80 WChe sarà in grado di caricare questa batteria in poco più di 20 minuti. Mentre la ricarica wireless è anche più veloce che mai, a 50 W, che caricherà il telefono in soli 45 minuti, il che è decisamente fantastico. Un telefono con uno schermo AMOLED e un lettore di impronte digitali integrato.

Naturalmente, questo telefono sarà più costoso che mai, perché arriverà nei negozi a un prezzo al prezzo di 1299 euro, che è indubbiamente un costo abbastanza elevato. E sebbene sia un telefono straordinario con una fotocamera Hasselblad, è vero che lungo la strada la fotocamera microscopica del suo predecessore si è persa e il sensore principale non è così potente come previsto. Ecco perché il modello Ultra non dovrebbe essere escluso in seguito.