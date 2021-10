Il nuovo re dei giochi è qui! Presentazione di AORUS Z690 Gaming con schede madri GIGABYTE

Taipei, 27 ottobre 2021 /PRNewswire/ — Con l’introduzione del chipset Intel® Z690 insieme ai nuovi processori Core™ di dodicesima generazione, GIGABYTE ha anche lanciato una serie di schede madri che includono un’ampia gamma di possibili configurazioni. Per gli appassionati che cercano tutt’altro che le massime prestazioni, le ultime schede madri della serie AORUS Z690 sono la scelta migliore grazie a un alimentatore più potente, un design termico predominante e la tecnologia di overclocking della memoria DDR5, che le rende la migliore piattaforma su cui installare. Sistema per gaming, overclocking e altro.

Nome in codice Alder Lake, i più recenti processori Intel™ Core si concentrano sulle prestazioni di gioco, in particolare sulle prestazioni multi-core che promettono un miglioramento sostanziale rispetto ai suoi predecessori. Con un design di potenza digitale massima a 23 fasi combinato con l’ingegneria di raffreddamento più avanzata, le schede madri AORUS sono progettate per liberare le prestazioni complete delle nuove CPU fornendo un’alimentazione stabile e affidabile, mantenendo la temperatura sotto controllo per evitare la limitazione termica.

Per migliorare ulteriormente il raffreddamento generale, i modelli come Z690 AORUS MASTER sono dotati della tecnologia Fins-Array III di ultima generazione, che presenta grandi alette di dissipazione del calore con una superficie 9 volte più grande rispetto ai radiatori convenzionali. Questo miglioramento può rimuovere efficacemente più calore, migliorando le prestazioni termiche. Il nuovo design brevettato Thermal Guard XTREME fornisce SSD PCIe 16:002. Migliore dissipazione del calore. Anche in condizioni di utilizzo intenso, il nuovo design garantisce un trasferimento dati velocissimo senza rallentamenti.

Intel ha introdotto per la prima volta la memoria DDR5 in questa generazione di schede madri. Per rendere più facile per tutti ottenere il massimo dalle prestazioni di overclock DDR5, GIGABYTE ha aggiunto funzionalità di overclocking esclusive alla sua configurazione BIOS Z690. Indipendentemente dal tipo di memoria, la memoria DDR5 può essere accelerata automaticamente con un semplice clic grazie al design di overclocking intelligente di GIGABYTE.

Le schede madri della serie AORUS Z690 di GIGABYTE sono la piattaforma perfetta per i processori di 12a generazione ™, offrendo prestazioni e stabilità eccellenti per gli appassionati e gli utenti esperti che richiedono prestazioni superiori sopra ogni altra cosa. Per ulteriori informazioni, vedere: https://bit.ly/3G1CMTs

Fotografia – https://mma.prnewswire.com/media/1666588/The_New_King_Gaming_Arrived__Introducing_AORUS_Z690_Gaming_Motherboards.jpg