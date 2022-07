Il nuovo Redmi G 2022, schermo 2.5K, 165 Hz e tanta potenza per conquistare il settore gaming

Xiaomi si è già preparata Nuovo laptop da gioco riuscire in Telefono Redmi G 2021. È una bestia ad alte prestazioni con un design coerente e un cartellino del prezzo che indica direttamente che è il re del rapporto qualità-prezzo.

Il rinnovato Redmi G 2022 ha l’ultima generazione di processori Intel, l’ultimo RTX di Nvidia, RAM per i giochi più esigenti e una scheda con grandi funzionalità. Per conoscere tutte le sue specifiche:

Scheda tecnica Redmi G 2022

Redmi G 2022 Tenere sotto controllo 16 pollici

Risoluzione: WQXGA (2560 x 1600 pixel)

100% sRGB

165 Hz

500 netti Guaritore Intel Core i7-12650H di 12a generazione

Intel Core i5-12450H di 12a generazione GPU NVIDIA GeForceRTX 3050 NVIDIA GeForce RTX 3050T RAM DDR5 da 16 GB 4800 MHz (2×8) Conservazione SSD PCIe 4.0 da 512 GB Connessione Wi-Fi 6 2×2 MIMO

Bluetooth 5.2

Gigabit Ethernet porti 1 USB-C

1 porta Thunderbolt 4

2 x USB-A منفذ

1xHDMI

1xRJ45 La mia voce 2 altoparlanti 2 watt

Compatibile con DTX X Ultra Sound batteria 55,02 watt con carico a 180 watt Dimensioni e peso 434 x 75 x 443 mm e pesa 2,4 kg Il sistema operativo Windows 11 prezzo Da 1087 euro al cambio

Potenza pura per esaltare i colori più fini

Questo fantastico telefono Redmi G 2022 è molto ben equipaggiato e con una generosa offerta di tre diversi modelli tra cui scegliere. i5 o i7 con il RTX 3050 tavola RTX 3050Ti. In questo modo, Xiaomi impedisce agli utenti di dover ridurre la qualità dello schermo, lo spazio di archiviazione o la RAM, offrendo Stessa scheda madre, stesso SSD, stessa RAM Quale versione del laptop scegli.

Questo schermo ha una dimensione molto corretta, 16 pollici e Non essere all’altezza della risoluzione o della frequenza di aggiornamento: 2,5 kHz e 165 Hz per non perdere nessun dettaglio.

Per quanto riguarda il modo in cui gestisce tutta quella potenza, il Redmi G 2022 19% di efficienza di raffreddamento migliorata Rispetto al modello dell’anno scorso. Ha tre diverse modalità operative per diversi stati (silenzioso, bilanciato o veloce) e una tastiera retroilluminata di dimensioni standard e tasti funzione inclusi.

ca Tutte le connessioni fisiche su questo laptop sono state abbandonate (Letteralmente, dietro lo schermo) per aumentare la ventilazione sui lati, ci sembra un’opzione abbastanza consistente per lunghe sessioni di gioco a casa o al lavoro senza che nulla irriti i nostri occhi.

Redmi G 2022 prezzo e disponibilità

Questo fantastico laptop Xiaomi può già essere prenotato in Cina, ma Non sappiamo se lo vedremo in Spagna o nel resto del mondo. I prezzi per ciascuna delle tre varianti (simili per storage e RAM) sono i seguenti: